Veteranos de Malvinas respaldaron a Gildo Insfrán y rechazaron la intervención federal a Formosa

Excombatientes formoseños de la Guerra de Malvinas respaldaron al gobernador Gildo Insfrán y rechazaron el proyecto de intervención federal impulsado por el senador libertario Francisco Paoltroni. A través de un comunicado firmado por Carlos Muelas y otros veteranos, manifestaron su apoyo al “Modelo Formoseño” y defendieron la gestión del mandatario provincial en materia de soberanía, identidad provincial y reconocimiento a quienes combatieron en el conflicto bélico del Atlántico Sur.

En el documento, los excombatientes sostuvieron que Insfrán “siempre ha defendido la soberanía de las Islas Malvinas y ha honrado a quienes hemos luchado por recuperar nuestras tierras”, y remarcaron que el acompañamiento al Gobierno provincial también responde a la postura adoptada por Formosa frente al contexto político nacional.

Los veteranos cuestionaron además el pedido de intervención federal presentado por Paoltroni en el Senado y advirtieron sobre las consecuencias institucionales que implicaría una medida de ese tipo para la provincia. “Los formoseños tenemos la capacidad de decidir nuestro futuro”, señalaron, al tiempo que defendieron la legitimidad electoral de Insfrán, quien obtuvo más del 70% de los votos en las últimas elecciones provinciales.

El pronunciamiento de los veteranos se dio luego de que el senador libertario Francisco Paoltroni presentara en el Senado un proyecto para impulsar la intervención federal de Formosa. La iniciativa, que propone intervenir los tres poderes de la provincia, no logró respaldo dentro de La Libertad Avanza, quedó sin consenso político y no avanzará en comisión.

Críticas al proyecto de intervención y al contexto nacional

En otro tramo del comunicado, los excombatientes vincularon el debate político actual con la defensa de la soberanía nacional y expresaron críticas hacia el Gobierno nacional encabezado por Javier Milei. “La Argentina está atravesando momentos difíciles”, advirtieron, y cuestionaron políticas que, según sostuvieron, “quieren entregar nuestras tierras a intereses extranjeros y pisotear nuestros derechos y nuestra lucha”.

En contraposición, destacaron que el Gobierno de Formosa “ha marcado una firme postura reivindicando nuestra soberanía y nuestra identidad como argentinos y formoseños”. En ese marco, consideraron que la provincia “es eje de ataques” por parte de sectores políticos que “dicen ser formoseños y sin embargo son forajidos que han venido a aprovecharse de nuestras tierras”.

Los veteranos también retomaron una frase utilizada en distintas ocasiones por el gobernador Insfrán: “El formoseño nace donde quiere, solo hay que tener una sola cualidad, querer a Formosa”. A partir de esa definición, apuntaron directamente contra Paoltroni y cuestionaron su posicionamiento político. “A esta provincia le dio todo, ese no puede ser formoseño nunca”, expresaron.

Finalmente, rechazaron “enérgicamente” las manifestaciones “de odio hacia Formosa y hacia la Nación” y convocaron a sostener la unidad provincial frente al escenario político actual. “No vamos a permitir que un 8% nos quite nuestros derechos porque tiene intereses propios de seguir enriqueciéndose a costa del trabajo de los formoseños”, afirmaron.

El comunicado concluyó con un llamado a mantenerse “más unidos y más firmes que nunca” y ratificó el acompañamiento de los veteranos de Malvinas al “modelo de provincia que lucha por el bienestar de quienes amamos esta tierra”.