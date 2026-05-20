Insólito: Paoltroni pidió la intervención de Formosa por "pobreza extrema" pero defendió el recorte de ATN de Milei

El senador nacional por Formosa, Francisco Paoltroni, presentó este martes en el Senado de la Nación un proyecto de intervención federal a la provincia bajo el argumento de que existe una “gravedad institucional” que impide el funcionamiento republicano del Estado formoseño. Sin embargo, en comunicación con El Destape, el legislador responsabilizó al Gobierno provincial por la pobreza estructural mientras relativizó el impacto de la falta de envíos de fondos nacionales hacia Formosa por parte de la gestión de Javier Milei.

La iniciativa presentada por Paoltroni propone intervenir los tres poderes del Estado provincial, desplazar de sus cargos al gobernador Gildo Insfrán y al vicegobernador Eber Solís, además de remover a legisladores y miembros del Poder Judicial. El proyecto se apoya en el artículo 6 de la Constitución Nacional y necesitaría mayoría absoluta en ambas cámaras del Congreso para avanzar.

Durante el acto realizado en el Salón Emar Acosta del Anexo del Senado, Paoltroni aseguró que “nunca antes en la historia argentina estuvo más justificada una intervención federal” y afirmó que Formosa atraviesa una situación crítica tanto en términos institucionales como económicos. “La gente de Formosa está en la pobreza extrema. No hay trabajo, no hay empresa. Es la provincia que menos empleo privado tiene y la que menos exportaciones produce”, sostuvo el legislador durante la entrevista.

Además, responsabilizó directamente al modelo político provincial por la falta de desarrollo económico y denunció supuestas trabas sistemáticas para las inversiones privadas. “Cuando vas a invertir a Formosa no te dejan, te impiden, te traban, te tiran todo el peso del Estado encima. Te frenan de mil maneras el desarrollo privado. Es un plan sistemático para que todos dependan absolutamente de él”, afirmó.

Sin embargo, consultado sobre la situación financiera de la provincia y la falta de transferencias discrecionales por parte del Gobierno nacional, el senador relativizó el impacto de la paralización de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), una de las principales fuentes extraordinarias de financiamiento para las provincias.

“Los ATN no son obligatorios. Lo que sí le llega permanentemente es la coparticipación”, respondió Paoltroni al ser consultado sobre si la situación económica provincial también podía estar vinculada al recorte de fondos nacionales impulsado por la administración de Milei.

En otro tramo de la entrevista, Paoltroni insistió en que la provincia no respeta la división de poderes y comparó el esquema político formoseño con regímenes autoritarios. “Cuando se rompe la alternancia, desaparece la división de poderes. Es el caso de Formosa. Este hombre hace 40 años que está”, sostuvo en referencia a Insfrán.

La presentación contó con la presencia del abogado constitucionalista Daniel Sabsay, la legisladora provincial Gabriela Neme y el diputado nacional Atilio Basualdo, entre otros dirigentes opositores. El proyecto deberá ahora atravesar el tratamiento parlamentario en el Congreso Nacional para intentar reunir los votos necesarios que habiliten una eventual intervención federal sobre Formosa, en medio de contradicciones.

El pedido de Paoltroni

En lo que va de 2026, el senador libertario Francisco Paoltroni presentó un solo proyecto de ley en el Senado: la iniciativa que propone la intervención federal de los tres poderes del Estado en Formosa. La medida generó un amplio rechazo político, sindical, judicial y social, y colocó al legislador en el centro de las críticas.

El proyecto, presentado el 23 de abril, fue cuestionado por distintos sectores que advirtieron sobre la falta de fundamentos constitucionales para avanzar con una intervención de esas características. Entre las entidades que manifestaron su rechazo se encuentran la CGT Regional Formosa, la Federación Argentina de la Magistratura y la Junta Federal de Cortes.

Más allá de esa iniciativa, la actividad legislativa de Francisco Paoltroni durante 2026 se redujo a tres intervenciones menores en el Senado: el acompañamiento a un proyecto de declaración vinculado a Nicolás Maduro, la comunicación de designaciones en la Comisión de Relaciones Exteriores y la adhesión a una declaración relacionada con el fallo internacional por la causa YPF.