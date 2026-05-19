Portugués Paiva regresa al fútbol mexicano como DT de Santos Laguna

El director técnico portugués Renato Paiva regresará al fútbol ‌mexicano para dirigir ‌a Santos Laguna en el torneo Apertura como parte de su reestructuración, informó el martes el club.

Paiva dirigió en México a los clubes León en 2022 y Toluca en 2024.

"La ​incorporación del ⁠estratega portugués forma parte de la ‌reestructura deportiva que vive la ⁠institución santista, enfocada en ⁠impulsar un cambio de fondo que permita fortalecer su metodología de trabajo y ⁠maximizar el rendimiento deportivo, mediante perfiles ​con las capacidades necesarias ‌para potenciar las diferentes ‌áreas deportivas del club", informó Santos ⁠Laguna en un comunicado.

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Paiva llega a los "Guerreros" de Santos en sustitución de Omar Tapia, quien se desempeñaba ​como director ‌técnico interino desde febrero tras el cese del español Francisco Rodríguez Vilchez.

El club finalizó el torneo Clausura en el último lugar ⁠general con 12 puntos obtenidos después de tres triunfos, tres empates y tres derrotas.

"Renato Paiva se integra a la institución santista para afrontar los retos deportivos del segundo semestre de 2026: el Torneo ‌Apertura y la Leagues Cup", agregó Santos Laguna.

Paiva debutó como técnico con Benfica en la segunda división de Portugal, y en Ecuador dirigió a Independiente del ‌Valle donde fue campeón en 2021.

En Brasil, el estratega de 56 años dirigió al ‌Bahía, equipo ⁠con el que conquistó el campeonato Bahiano en 2023, al ​Botafogo, con el que participó en el Mundial de Clubes en 2025, y a Fortaleza.

Con información de Reuters