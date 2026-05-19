Hugo Magonza: "Hay jueces que obligan a dar remedios de 2 millones de dólares a pacientes sin chance"

El presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS), Hugo Magonza, conversó en la tarde de este martes con el equipo de El Destape 1070 sobre la baja de afiliados en las obras sociales y cuestionó el presente del sistema de salud nacional. Afirmó que desde la federación estuvieron a punto "de no abrir los hospitales" por la emergencia sanitaria vigente, según dijo, desde 2022 en el sector. Además, destacó que el sistema de salud debe ser "solidario y equitativo" y que hoy "hay jueces que obligan a dar remedios de 2 millones de dólares a pacientes sin chance".

El titular de la UAS, la confederación que representa a las prepagas, clínicas y sanatorios privados de todo el país, aseguró que en los últimos meses hubo gente que dejó de pagar el servicio de salud privada. Frente al dato de que hubo 742.000 personas en esa situación, Magonza aseguró que no pudieron corroborar ese número. "Escuché ese dato. Intenté relevarlo con las entidades. Fuimos a las fuentes. Y a las que pudimos consultarles ese número no se corrobora", aseguró el presidente de la UAS.

"Si puede haber corrimiento dentro de los planes de las entidades, eso sí estamos viendo", agregó Magonza, y sumó que además ese número "no se corrobora en el funcionamiento de nuestras instituciones". En total, sostuvo que hasta el momento desde la UAS "contamos 192 mil afiliados menos".

"Nuestro sistema privado de salud tiene solo 1.800.000 de afiliados. Y otras 2.000.000 de personas que son afiliados directo y que pagan de bolsillo,, explicó Magonza, y advirtió:

Magonza y el estado de la salud en Argentina: "No le importa a nadie"

Sobre el final de la nota, el presidente de la UAS señaló que para ellos desde la federación "el sistema debe ser universal, solidario y equitativo", porque "los modelos de salud en el mundo se basan en un modelo solidario". En ese marco, destacó que la Argentina "gasta el 10% del PBI en salud", aunque advirtió sobre el estado de emergencia que vive el sistema de salud: "Vivimos en emergencia sanitaria desde el 2022 y hubo momentos en los que estuvimos al borde de no poder abrir los sanatorios". "Hoy la salud no le importa a nadie", agregó.

Respecto a la solidaridad del sistema de salud argentino, Magonza indicó que "hay jueces que obligan a dar remedios de 2 millones de dólares a pacientes sin chance. Eso pasa en la Argentina de hoy".

Además, Magonza advirtió que "en Argentina hay una ilusión prestacional; supone que todo se puede cubrir", y concluyó: "Hay un desfasaje del 76% entre lo que subió las prestaciones médicas y lo que aumentó la cuota".