Cayó una red de falsos médicos que usaba más de 50 sellos robados: el caso que sacude a González Catán

Tras un megaoperativo en la localidad bonaerense de González Catán, efectivos policiales desarticularon una clínica clandestina que funcionaba bajo el nombre de "Argentina Salud" y en donde funcionaba una red de estafas a pacientes y médicos. El despliegue policial fue autorizado por el juez de garantías Rubén Ochipinti y estuvo encabezado por el fiscal Fernando Garate.

De acuerdo a la investigación, el centro se encontraba en ese lugar desde hacía cinco años y sus miembros se dedicaban a usurpar sellos y matrículas de médicos reales. Esto lo hacían para brindar certificados truchos a los pacientes y luego estafarlos.

Las autoridades policiales indicaron, además, que manejaban ambulancias y farmacias sin ningún tipo de habilitación. De hecho, utilizaban vehículos con patentes adulteradas. En total, habrían estafado a más de 50 médicos de la Ciudad de Buenos Aires. Una de esas profesionales es Robina Neira, quien luego de darse cuenta de que habían emitido certificados con su matrícula realizó una denuncia en la Justicia.

Los detenidos por operar una red de falsos médicos en González Catán tenían antecedentes penales

La Policía realizó allanamientos en 13 centros truchos en los que operaba esta red y fueron arrestadas seis personas. Dos de ellas cuentan con un largo historial delictivo que incluye una causa por homicidio y otra por robo a camiones. Ahora, están acusados de los delitos de asociación ilícita, venta ilegal de medicamentos, usurpación de títulos y ejercicio ilegal de la medicina.

Detuvieron a una falsa médica en Tres de Febrero

Lidia Mabel Ojeda, de 43 años, fue detenida en el partido de Tres de Febrero luego de que se descubriera que se hacía pasar por médica y atendía en distintos hospitales públicos emitiendo certificaciones truchas. La mujer en verdad era profesora de plástica y estos delitos los habría cometido en Buenos Aires y Chaco, provincia de la que es oriunda.

El operativo de detención se realizó gracias a un trabajo conjunto entre agentes de la Policía de Investigaciones del Chaco y efectivos de la Policía Bonaerense. La estafadora fue arrestada en su domicilio ubicado en la calle Roberto Lage al 888, entre Uruguay y Roque Sáenz Peña.

Por la investigación policial se supo que la mujer atendió a pacientes durante meses, recetó medicamentos y hasta realizó diagnósticos. Algunas de esas personas fallecieron en las últimas semanas. Las irregularidades fueron detectadas por el Ministerio de Salud Pública del Chaco que pudo constatar que el nombre de esta mujer no aparecía en ningún registro de profesionales de salud.

Ojeda está acusada de ejercer ilegalmente la medicina y de usurpar títulos y honores.