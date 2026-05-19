María Laura Santillán destrozó a Javier Milei en vivo.

Javier Milei efectuó un nuevo ataque contra el periodismo este último domingo por la noche, con un extenso comunicado en su cuenta oficial de X vanagloriándose de que el gobierno de los Estados Unidos "declaró inocente a Fred Machado" y que, por ende, se realizó una "opereta" contra José Luis Espert durante los comicios del año pasado. Esto, desde luego, omitiendo que en realidad Machado aceptó la culpabilidad en otros cargos (como desvío de fondos y fraude) para evitar que pese sobre él el de narcotráfico, además de que Espert está imputado en la Justicia argentina de igual modo.

María Laura Santillán analizó todo esto durante su último programa en LN+, mostrando el posteo del primer mandatario y dejando en claro los tantos: que el excandidato sigue teniendo complicaciones con la justicia por el dinero que percibió de una "asesoría" a una minera guatemalteca de orígenes económicos espurios.

Javier Milei junto a José Luis Espert.

¿Qué dijo María Laura Santillán sobre Javier Milei?

Al momento de leer el apartado donde Milei pregunta "a quién carajo se le ocurre" que Espert pudiera estar involucrado con lavado de dinero, la conductora expuso: "A ver, se le ocurre a la Justicia básicamente, señor Presidente. José Luis Espert está imputado por lavado en la Argentina, no es que se le ocurre al periodismo. Está imputado por un contrato de un millón de dólares".

En ese sentido, su compañero en el estudio señaló que "eso es parte de lo que se investiga, porque atrás de esa compañía hay sospechas". "El presidente lo que viene mostrando es una tendencia al recorte y a la fake news. Recorta información que no está confirmada, que la sesga y después la transforma en fake news. Ha dado una notable recurrencia a ese recorte malicioso", sumó.

"Si da a entender que Machado es inocente, no cuenta que en realidad es un acuerdo donde se declara culpable", deslizó Santillán, quien concluyó: "Para eso estamos los asquerosos periodistas, para contarle a la gente que el acuerdo real en la justicia norteamericana implica que se declara culpable el señor Fred Machado, por lo menos, de lavado de dinero, con procedencia indeterminada, así como de estafa y fraude. Hay que contestar a lo real, no a una partecita recortada".