Cristina Pérez advirtió a Milei en vivo sobre "la crisis" del Gobierno: "No se soluciona"

Cristina Pérez advirtió a Javier Milei por "la crisis" en su Gobierno.

Cristina Pérez le lanzó una contundente advertencia al gobierno de Javier Milei, en medio de la crisis que está enfrentando en diferentes estamentos: desde lo económico, con el bolsillo de los argentinos en una situación sumamente comprometida, hasta lo político, con una evidente fragmentación dentro de La Libertad Avanza.

Precisamente sobre esto último habló la periodista durante su programa más reciente en Radio Rivadavia, señalando que las escisiones no hacen más que fortalecer a los partidos opositores y que esto no hace más que "acelerar" la contienda por el poder de cara a las próximas elecciones.

¿Qué dijo Cristina Pérez sobre la "crisis" en el Gobierno?

Cristina Pérez advirtió a Javier Milei.

"Ya se sabe que el que se divide pierde, entonces la división de un espacio es una oportunidad de unidad para el otro", expuso primeramente Cristina Pérez, quien señaló que "hoy estamos viendo que hay riesgo de división en los dos espacios" y que "el que se divide solo va a alentar a los otros a unirse y viceversa". "Cuando no se solucionan las internas, la unidad es lo que se hace más difícil o costoso. Y estamos llegando a ese momento", observó.

Luego, sostuvo que "una economía rebosante hubiera subsidiado el lujo de las internas", remarcando que "las internas son un lujo en los gobiernos, porque tarde o temprano se dan cuenta que son muy caras". En ese sentido, repitió que "una economía rebosante, a full, hubiera tapado la interna" y que "la gente hubiera dicho 'qué me importa que se peleen si está todo bárbaro'" pero que no es el caso: "La economía módica que aparece en el horizonte inmediato requiere otra cintura política, otra contención política de los electorados. Y no hay tanto tiempo, porque en solo cinco meses, Mundial mediante, va a faltar solo un año para la elección presidencial".

"Lo que estamos viendo está acelerando la contienda por el poder, porque la crisis es un acelerador. Y como suele decir el profesor Luis Tonelli, cuando los políticos no toman decisiones, la crisis las toma por ellos", concluyó.