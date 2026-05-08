La periodista Cristina Pérez aseguró haberle recomendado al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, "no viajar" a Aruba y resaltó que la investigación por enriquecimiento ilícito en su contra "no tiene que ver a dónde o con quién se fue" sino que "tiene que ver con qué dinero lo pagó y si lo puede explicar". Su respuesta llega luego de que el funcionario califique como una "traición" que haya cancelado un viaje con él y su esposo y diputado libertario, Luis Petri.

"Éramos amigos con Manuel, porque presumo que después de lo que dijo ayer él no lo siente de la misma manera. Hablamos muchas veces de viajes. Pudimos haber analizado, pero recuerdo que le recomendé no viajar a ese destino", dijo Pérez durante su programa en Radio Rivadavia.

La periodista remarcó que junto a su esposo Petri decidieron "no viajar al exterior mientras fuera ministro de la Nación" y se distanció de la decisión que tomó Adorni. "Los viajes del jefe de Gabinete empezaron a ser noticia cuando trascendió que habían sido pagados con dinero en efectivo. Esa pesquisa lo que busca es el origen de los fondos", apuntó.

Y luego, siguió: "No tiene que ver dónde o con quién se fue, tiene que ver con qué dinero lo pagó y si lo puede explicar. Estamos en ese loop. Es el origen de los fondos y no el viaje el tema de cuestionamiento".

Qué había dicho Adorni

Mientras cada vez se conocen más detalles de la investigación de la Justicia federal en su contra, Adorni dio una entrevista en el canal Neura y sugirió que una periodista cometió una "traición" tras "horrorizarse" de sus viajes, pese a que "estuvo a punto de viajar" con él.



"Hubo un episodio con uno de mis viajes. Una persona que conduce un noticiero se horrorizó por uno de mis viajes, y esa persona estuvo a punto de viajar conmigo, y no sé si no había hasta sacado los pasajes. Son cosas que indefectiblemente caen en la traición. Es desopilante", dijo Adorni.

Aunque sin dar sus nombres, el jefe de Gabinete hizo alusión de esta manera a Pérez y Petri. "Iba a compartir los días de vacaciones, entiendo que se iba a ir con la pareja", señaló.