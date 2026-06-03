En pleno corazón de Once, el tradicional barrio de venta de ropa y accesorios, abrió sus puertas un nuevo outlet que apuesta a una fórmula simple: precios bajos, alta rotación y fuerte difusión en redes sociales. Se llama Puro Hilo y ya se convirtió en uno de los destinos más comentados entre los que buscan renovar el guardarropa sin gastar una fortuna.

El local, impulsado por el empresario Christian Gorisnic, comenzó a operar con una convocatoria masiva. Videos de las filas en la puerta y recorridos por el interior se multiplicaron en TikTok e Instagram, viralizando una lista de precios que para muchos resulta imbatible.

Precios que llaman la atención

Según la información difundida por el propio comercio, los valores son los siguientes:

Remeras para chicos: desde $2.200

Remeras para adultos: desde $2.299

Buzos (niños y adultos): desde $5.000

Camisas manga corta: $7.000

Camisas manga larga: $8.500

Chalecos inflables: $10.000

Jeans: desde $10.999

Pantalones cargo: desde $15.999

Camperas de dama: entre $12.000 y $15.000

Camperas de hombre: entre $20.000 y $24.000

Con estos valores, aseguran desde el local, se puede armar un conjunto femenino básico por alrededor de $33.300 y uno masculino por $57.000.

Solo efectivo y transferencias

Un dato clave para quienes piensen acercarse: por el momento no aceptan tarjetas de crédito ni débito. Los únicos medios de pago habilitados son el efectivo y las transferencias bancarias. Esta modalidad, habitual en comercios de alta rotación, permite reducir costos financieros y agilizar las operaciones.

El contexto: cuando el precio manda

La apertura de Puro Hilo se da en un escenario de caída del consumo y reorganización de los gastos familiares. Cada vez más consumidores priorizan el precio por sobre la marca o la exclusividad, y los outlets se consolidan como una alternativa real para estirar el presupuesto.

Once, con su tradición comercial y su ubicación estratégica, vuelve a ser el escenario perfecto para este tipo de emprendimientos. El barrio concentra compradores de todo el AMBA y mantiene un flujo constante de gente que busca oportunidades.

La fórmula: producción local e importados

Según explicó Gorisnic, la estrategia combina producción nacional con lotes de mercadería importada, lo que permite mantener los precios bajos sin perder calidad. El modelo se sostiene en un alto volumen de ventas y una rotación constante de stock.

Las redes sociales, por su parte, hicieron el resto: los videos de compras, comparaciones de precios y recorridos por el local generaron miles de visualizaciones y convirtieron a Puro Hilo en un fenómeno viral en cuestión de días.