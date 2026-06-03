¿Por qué Nicolás Otamendi juega el Mundial 2026? Qué sanción había recibido

Nicolás Otamendi con la Selección Argentina.

Nicolás Otamendi es sin duda alguna uno de los grandes referentes que tiene este plantel de la Selección Argentina. Un jugador que combina experiencia con jerarquía y voz de mando, que lo convirtieron en uno de los grandes caudillos que tuvo el ciclo de Lionel Scaloni como entrenador de la albiceleste y que encontró su punto cúlmine en la obtención del Mundial 2022.

Con 38 años, sus chances de disputar el Mundial 2026 parecían muy escasas, dado que ya era un jugador veterano cuatro años atrás. Pero demostró a lo largo de las Eliminatorias vigencia y nunca dejó de estar entre los convocados, lo que lo ayudó mucho a estar en la lista de 26 jugadores que juegan la copa. No obstante, otro detalle clave inclinó la balanza para "Ota".

La sanción que le perdonaron a Otamendi y le permite jugar el Mundial 2026

En la última fecha por las Eliminatorias Sudamericanas, Otamendi sufrió una expulsión ante Ecuador. Y el siguiente partido oficial de la Argentina, ante la suspensión de la Finalissima ante España, era el primer partido de la fase de grupos ante Argelia en la Copa del Mundo. Pero la FIFA finalmente le dio el visto bueno a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el futbolista recibió una amnistía estar presente el 16 de junio en el debut.

Otamendi había sido expulsado ante Ecuador.

La habilitación de Nicolás Otamendi para disputar el debut de la Selección se produjo a partir de un cambio reglamentario que entró en vigencia de manera inmediata y modificó un punto clave en el paso de las Eliminatorias a la Copa del Mundo. La actualización del artículo 10.2 del Reglamento del Mundial 2026 determina que ciertas sanciones disciplinarias acumuladas durante la clasificación ya no se arrastrarán a la fase final del torneo, lo que representa una especie de amnistía parcial para los futbolistas afectados.

Gracias a esta modificación, el defensor que se incorpora a River tras el Mundial quedó en condiciones de estar presente desde el inicio de la competencia. La medida fue oficializada por la FIFA desde Zúrich el viernes 8 de mayo de 2026, luego de un proceso de revisión llevado adelante por el Consejo del organismo en conjunto con las distintas confederaciones.

Qué sanciones no se trasladan a fase final del Mundial con el nuevo reglamento

Las tarjetas amarillas acumuladas en la fase preliminar.

Las suspensiones de uno o dos partidos derivadas de esas amonestaciones.

Las tarjetas rojas por doble amonestación.