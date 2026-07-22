Ricky Montaner cruzó a Tomás Dente por sus dichos contra María Becerra.

María Becerra fue la encargada de cantar el Himno Nacional Argentino en la final del Mundial 2026, donde La Scaloneta no pudo ante España y terminó como subcampeona. "La nena de Argentina" emocionó a todos a la hora de entonar las estrofas del canto que une a todo el país, pero ni aún así se salvó de las críticas de siempre: desde los que se mostraron disconformes con su vestimenta, hasta los que cuestionaron haberla elegido como la intérprete.

Uno de los comentarios más feroces vino de parte de Tomás Dente, quien la destruyó en vivo: “Qué gronchaje, perdón eh, quiero decir algo, ¿cómo se llama la que cantó con las tetas al aire?". Tras la chicana sin respeto, prosiguió: "Mira que tenés referentes para elegir", enumerando a "Marcela Morelo, Valeria Lynch, Patricia Sosa, La Sole...". "Esta piba no es representativa de nuestro país", sostuvo, haciendo hincapié en que tenía "las tetas al aire" y le resultaba "horrible”. Desde luego, sus dichos fueron repudiados en redes sociales, tanto por meros usuarios hasta por artistas de renombre.

Ricky Montaner y muchos otros artistas cruzaron a Tomás Dente

Uno de los que salió al cruce fue Ricky Montaner, uno de los hijos de Ricardo Montaner, quien en un reel de Instagram alusivo comentó: "Este panita no está bien, ayudenló". A él se sumó Flor Álvarez, otra conocida cantante: "¿Quién te conoce Tomás? Que mal habla de vos tener que colgarte de la fama de una mujer que laburó tantos años para estar donde está. Esta vez la oportunidad fue de Mari y la verdad que estuvo recontra a la altura".

"Imaginate ver a una mujer que es una artistaza y que ha llegado a donde está a punta de trabajo, talento y disciplina, que está dejando el nombre de su país en alto a cada rato, incluso cantando en la Copa del Mundo, y que lo único que tengas que decir es un comentario fuera de lugar sobre su cuerpo. Que ridículo, por Dios. Además se ve hermosa y es hermosa por dentro y por fuera", lo juzgó Joaquina, ganadora del Grammy Latino a Mejor Artista Nuevo en 2023.

Tomás Dente les respondió

Por si fuera poco, el presentador se hizo eco de todo ese repudio y redobló la apuesta con un fuerte mensaje en X: "Todas las lacras que venden música hipersexualizada, barata, baja y vacía tuitean. Alimañas de la cultura. No te pronuncian una sola 's'". Desde luego, esto no hizo más que seguir moviendo el avispero.