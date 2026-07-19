Quién es María Becerra: el ascenso a la fama de la artista que cantaría el Himno en la Final del Mundial

María Becerra sería encargada que cantar el Himno en la Final del Mundial.

María Becerra es la artista argentina que cantaría el Himno Nacional Argentino antes del partido final del Mundial 2026, en el que Argentina se disputará la Copa con España. Una foto publicada en su cuenta de Instagram confimraría las especulaciones en relación a su participación en la ceremomia deportiva: se la ve en una cama de avión rumbo a Nueva York con la camiseta argentina.

El trayecto de María de los Ángeles Becerra desde el sur del conurbano bonaerense hasta los escenarios internacionales más exigentes es el reflejo de una determinación inquebrantable. Nacida en Quilmes el 12 de febrero de 2000, la menor de tres hermanos e hija de una pareja de profesionales de la salud -un cardiólogo y una enfermera-, descubrió su vocación artística a muy temprana edad.

Lo que comenzó como un juego y una vía de expresión en su infancia terminó transformándose en una de las carreras más meteóricas de la música urbana actual. Desde los siete años, Becerra canalizó su inquietud creativa a través de la formación académica, tomando clases de canto, danza, expresión corporal y comedia musical en el instituto de Valeria Lynch.

Aquellos primeros años de preparación estuvieron marcados por la constancia y también por los tempranos rechazos en audiciones televisivas para los proyectos de Cris Morena; una experiencia que, lejos de desanimarla, la impulsó a buscar sus propios canales de difusión sin intermediarios.

María Becerra.

El salto digital y las aulas de secundaria

A los doce años comenzó a compartir versiones de canciones y videos humorísticos en Facebook, pero fue su mudanza a YouTube lo que cambió el rumbo de su vida. En poco más de un año, lo que había iniciado como un pasatiempo adolescente mutó en un empleo formal y remunerado gracias a la masiva respuesta del público digital, convirtiéndose en una de las creadoras de contenido más influyentes de la plataforma en el país.

Esa exposición en las redes le abrió las puertas del circuito teatral porteño: aún cursando el quinto año de la escuela secundaria, debutó sobre las tablas del Teatro Apolo en la obra Original. Laboratorio de clones, una propuesta dirigida por Nicolás Scarpino y Sebastián Irigo que compartió con otros realizadores digitales de su generación. El crecimiento de su popularidad y las demandas de su incipiente carrera la llevaron a tomar la compleja decisión de dejar el colegio para abocarse de lleno al entretenimiento.

La evolución musical: de 222 a la madurez de Quimera

El quiebre definitivo hacia la música ocurrió en septiembre de 2019 con la publicación de su primer EP, titulado 222. En este trabajo inicial, la artista comenzó a moldear su identidad sonora fusionando el pop urbano con matices de hip hop. El despegue internacional no tardó en llegar: en 2020, el remix de su éxito High junto a Tini Stoessel y la española Lola Índigo la posicionó fuertemente en los rankings de Argentina y España. Al año siguiente, su alianza con Tini en el hit Miénteme y el lanzamiento de su álbum debut, Animal, la consolidaron como un verdadero fenómeno de masas.

María Becerra.

Asentada bajo el icónico seudónimo de "La Nena de Argentina", título que además dio nombre a su exitoso segundo disco en 2022, Becerra consolidó su seguridad en el escenario y su madurez como compositora y productora. Su evolución técnica y conceptual alcanzó un nuevo estándar con Quimera, su trabajo de estudio que exhibe una producción sumamente pulida y un regreso estilizado a los ritmos que marcaron su esencia, como el dembow, el reggaetón y la cumbia.

María Becerra viajando a NYC.

La empatía de su público ante momentos personales difíciles

Más allá de su éxito profesional, María Becerra cosechó un profundo cariño y respeto por parte de sus seguidores debido a su transparencia para visibilizar situaciones complejas de su vida privada. En el último tiempo, la artista recibió muestras masivas de apoyo y empatía tras compartir públicamente las delicadas complicaciones de salud que debió atravesar a raíz de embarazos ectópicos. La madurez y la entereza con la que abordó estas experiencias personales estrecharon aún más el lazo de afecto con un público que hoy celebra no solo su presente artístico, sino también su fortaleza humana.