No es María Becerra: quién será la famosa cantante argentina que interpretará el Himno en la final

Se está definiendo quién cantaría el himno en la final,

A pocas horas de la gran final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España, se develó el misterio que generaba expectativa entre los hinchas: quién cantará el Himno Nacional Argentino en el MetLife Stadium de Nueva Jersey-Nueva York. Contra lo que muchos esperaban, no será María Becerra. La encargada de interpretar el símbolo patrio será Soledad Pastorutti.

Los nombres que sonaban antes de la confirmación

Lali Espósito, Tini Stoessel y María Becerra habían sido las primeras artistas mencionadas como posibles intérpretes del Himno. No era un dato menor: Lali ya había tenido ese honor en la final de Qatar 2022, mientras que Tini se encuentra actualmente en Estados Unidos alentando a su novio, Rodrigo de Paul, que buscará el bicampeonato con la Selección. Sin embargo, según adelantó TN, será finalmente La Sole quien entone el Himno Nacional antes del partido decisivo, donde la "Scaloneta" irá por su segunda estrella consecutiva y la cuarta en el bordado de la camiseta.

La Sole sería la encargada de cantar el himno.

Una elección que no sorprende

Aunque hasta el momento no hay confirmación oficial por parte de la organización del Mundial, la elección de Soledad Pastorutti no llamó la atención de quienes siguen de cerca su carrera. Con más de tres décadas de trayectoria, la cantante de Arequito construyó a lo largo de los años un vínculo fuerte con los eventos patrióticos y deportivos del país, lo que la convierte en una de las voces más asociadas al Himno dentro del ambiente artístico argentino.

El antecedente más recordado se remonta a 2006, cuando fue la encargada de interpretar el Himno Nacional en la despedida de la Selección Argentina previo al Mundial de Alemania. Cinco años después, en 2011, volvió a hacerlo en la ceremonia inaugural de la Copa América disputada en suelo argentino. A eso se suma que grabó una reconocida versión folclórica del Himno y participó de numerosos actos oficiales a lo largo de su carrera, consolidando su lugar como una de las artistas de referencia para este tipo de convocatorias.

La previa de la gran final

Con la confirmación extraoficial ya circulando, la expectativa ahora se traslada al partido. Argentina buscará el bicampeonato mundial ante España en un MetLife Stadium que promete estar repleto de hinchas argentinos, mientras la voz de Soledad Pastorutti será la encargada de darle inicio a la jornada más importante del año para el fútbol nacional.