La serie nacional que no deja de arrasar en Disney Plus: para conectar con el espíritu argentino

Una serie argentina arrasa en Disney Plus.

La miniserie de comedia dramática Nada, creada por la dupla de realizadores Mariano Cohn y Gastón Duprat, aaún es uno de los productos más vistos de Disney+ a pesar de que se esntrenó el 11 de octubre de 2023. La producción está protagonizada por Luis Brandoni junto a la participación especial de Robert De Niro, completando el elenco principal Majo Cabrera, María Rosa Fugazot y Silvia Kutika.

En febrero de 2025, Brandoni anunció la renovación de la propuesta para una segunda temporada, la cual fue renombrada como Todo y programó su debut para el transcurso de 2026. La trama argumental sigue la vida de Manuel (Luis Brandoni), un crítico gastronómico cuya cotidianeidad estuvo organizada durante más de cuarenta años por su ama de llaves.

Tras el fallecimiento de la mujer, el protagonista debe afrontar la pérdida de su esquema diario y aprender a desenvolverse por su cuenta, decisión que lo lleva a contratar a una nueva asistente doméstica para reordenar su rutina. Los trabajos de filmación de la primera entrega comenzaron a finales de abril de 2022 en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires, mientras que el rodaje de la segunda temporada se trasladó a Nueva York durante septiembre de 2025.

El desarrollo del proyecto se estructuró inicialmente en torno a la figura de Brandoni. A principios de 2022, se confirmó la incorporación de De Niro al reparto principal de la serie, sumando posteriormente a actores como Katja Alemann, Gastón Cocchiarale, Belén Chavanne y Guillermo Francella en una participación especial.

Nada.

Elenco de la serie Nada