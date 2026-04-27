Salió a la luz cuál fue el último deseo de Luis Brandoni antes de morir: "Que sea"

El pedido de Brandoni para su despedida.

El espectáculo argentino despidió a Luis Brandoni con una ceremonia íntima y emotiva realizada en el Cementerio de Chacarita. Allí se reunieron familiares, amigos cercanos y numerosas figuras del ámbito artístico para rendir homenaje al reconocido actor, cuya trayectoria dejó una marca profunda en la cultura nacional.

La despedida estuvo cargada de emoción, pero también de respeto hacia un deseo personal del propio artista. Durante el programa Mediodía Noticias se reveló un detalle significativo sobre cómo Brandoni había imaginado su último adiós. Según trascendió, el velatorio que se llevó a cabo previamente en la Legislatura porteña no fue una decisión casual, sino que respondió a una voluntad expresada por el actor tiempo atrás.

El último adios a Luis Brandoni

La periodista May Martorelli explicó al aire cómo se tomó esa determinación familiar. “Fue una decisión que se había tomado por parte de la familia, porque era el deseo de Beto que su velorio sea largo. No había sido manifiesto, sino que en una entrevista lo había dicho y entre sus familiares también”, contó, destacando que el entorno cercano buscó respetar aquello que él había manifestado en vida.

El velatorio, que permaneció abierto durante doce horas, permitió que una gran cantidad de personas pudiera acercarse a despedirse. Cientos de admiradores hicieron fila para rendirle homenaje a uno de los actores más queridos del país, generando una despedida colectiva marcada por aplausos, recuerdos y muestras de afecto.

Luego del homenaje público, el cortejo fúnebre continuó hacia el Panteón de Actores, donde descansarán sus restos junto a otras figuras emblemáticas del arte argentino. El traslado estuvo acompañado por colegas y seguidores que quisieron estar presentes hasta el último momento.

Entre quienes asistieron se encontraban destacadas personalidades del espectáculo, como Carlos Rottemberg, Facundo Arana, Gabriel Goity y Guillermo Francella, entre otros compañeros de profesión que compartieron distintos momentos de su carrera. Muchos de ellos se mostraron visiblemente conmovidos durante la ceremonia.