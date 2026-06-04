La FIFA definió la ropa que Argentina usará en sus tres partidos del Mundial

El conjunto argentino deburá con una camiseta emblematica frente a Argelia.

Cada vez falta menos para que México y Sudáfrica abran una nueva edición del Mundial. En la previa, la FIFA convocó a cada uno de los países participantes para acordar la vestimenta que portarán en los partidos que se llevarán a cabo en la fase de grupos. Esto provocó que la Argentina tenga un debut bastante particular y un cierre de la primera fase con una indumentaria que despertará comentarios.

En evento de gran magnitud, la vestimenta de los equipos es clave porque no solo se busca que los jugadores no se confundan, sino que sean visibles tanto para los hinchas presentes en las tribunas como para aquellos que siguen los 90 minutos desde sus casas. Es por ello que la combinación de colores no es un elemento para nada menor.

La Argentina utilizará sus dos nuevos modelos al menos una vez durante en el Mundial.

“Argentina va a jugar con la camiseta titular contra Argelia y Austria”, expresó el periodista Gastón Edul. “Va a usar la suplente frente a Jordania”, agregó. La última equipación es una que todavía despierta varios comentarios entre los hinchas, debido a que no dispone de formas definidas, sino que se trata de ondas que, según Adidas, buscan imitar los firuletes de los colectivos.

“Pisá el campo de juego con la camiseta alternativa de la Selección Argentina 26, donde la pasión se une al rendimiento. Inspirada en las vibrantes expresiones artísticas de Argentina, esta camiseta capta la esencia del espíritu de la nación con sus líneas onduladas y sus brillantes colores”, expresa la descripción que acompaña a la casaca alternativa en la tienda la marca de las tres tiras.

Por otro lado, la particularidad está marcada en que la Selección Argentina disputará sus dos primeros partidos con un short de tonalidad azul oscura, mientras que en el último lo hará con uno negro. Lo mismo aplica para las medias de los conjuntos. Además, se desprende que el equipo contará con el parche de vigente campeón, que estará disponible hasta la semifinal.

La supercomputadora de Opta eligió al nuevo campeón

En tiempos de Mundial, son varios los análisis que se llevan a cabo para determinar al próximo campeón y en este caso se recurrió a los servicios de la supercomputadora de Opta. Un estudio que es posible gracias a la simulación de partidos y que propuso a España como la máxima candidata a consagrarse con un 16,1%, mientras que Francia quedó segunda con 13%.

A lo que respecta a la Selección Argentina, se puede divisar que cuenta con grandes chances de alcanzar la semifinal del certamen, pero le entrega tan solo un 7% de coronarse. Esto es producto de que en la historia de los mundiales son muy pocos los equipos que tuvieron la chance de ser bicampeones.