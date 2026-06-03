Quién gana el Mundial 2026, según las predicciones del gurú Michael Bruno

La Copa del Mundo tendrá nuevo dueño.

A pocos días del inicio del Mundial 2026, las predicciones vuelven a ocupar un lugar central en la previa del torneo más importante del fútbol. Entre análisis estadísticos, simulaciones y apuestas, una voz en particular logró captar la atención de los fanáticos: la de Michael Bruno, el brasileño conocido como el “Vidente de las Copas”, quien ganó notoriedad por anticipar correctamente a los campeones de Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.

Su historial de aciertos convirtió cada una de sus proyecciones en un tema de debate. Aunque su pronóstico para Qatar 2022 no se cumplió —había elegido a Francia, que perdió la final ante Argentina por penales—, Bruno sigue siendo una figura seguida de cerca por quienes buscan pistas sobre el desenlace de la próxima Copa del Mundo.

Quién será el campeón del Mundial 2026, según Bruno

Según la predicción del gurú brasileño, el campeón del Mundial 2026 será Portugal. Bruno sostiene que viene anunciando este resultado desde hace varios años y considera que la selección lusa reúne las condiciones necesarias para conquistar por primera vez el máximo trofeo del fútbol internacional. “Desde 2022, he estado afirmando que Portugal será el campeón del mundo”, aseguró en declaraciones reproducidas por distintos medios.

La Selección de Portugal.

El vidente incluso fue más allá y anticipó una final completamente europea. De acuerdo con su visión, Portugal derrotará a España en el partido decisivo programado para el 19 de julio, un escenario que dejaría fuera de la pelea por el título a las potencias sudamericanas. Uno de los pilares de su pronóstico es la presencia de Cristiano Ronaldo. A sus 41 años, el capitán portugués tendría, según Bruno, un papel determinante en la campaña mundialista. El brasileño cree que el delantero llegará al torneo con la motivación de conseguir el único gran título que falta en su carrera y coronar una trayectoria histórica con la selección de su país.

Cómo le irá a la Selección Argentina, según Bruno

Las predicciones de Bruno también incluyen un panorama poco alentador para Argentina. El campeón vigente, dirigido por Lionel Scaloni, no lograría defender la corona obtenida en Qatar 2022 y quedaría eliminado en los cuartos de final. Aunque no precisó cuál sería el rival responsable de esa eliminación, el pronóstico descarta a la Albiceleste de la definición por el título. Brasil tampoco escapó al análisis del gurú. En este caso, Bruno sostuvo que la selección brasileña no alcanzará la final y vinculó gran parte de sus dudas al estado físico de Neymar y a la posibilidad de que el equipo vuelva a depender excesivamente de su figura, algo que considera un error táctico.

Como ocurre con toda predicción vinculada al fútbol, sus palabras generan tanto expectativa como escepticismo. Sin embargo, el antecedente de haber acertado tres campeones consecutivos mantiene vivo el interés por sus vaticinios. Mientras el balón todavía no comenzó a rodar en Norteamérica, Michael Bruno ya tiene su veredicto: para él, la Copa del Mundo 2026 terminará en manos de Portugal.