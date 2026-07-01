El insólito motivo por el que se te agota rápido la batería del celular

Android e iOS permiten ver qué apps gastan más batería.

Muchos usuarios creen que mantener varias aplicaciones abiertas en segundo plano perjudica la batería del celular. Sin embargo, la realidad es más compleja y depende tanto del sistema operativo como de la forma en que cada teléfono administra sus recursos. En Android y iPhone, cerrar y volver a abrir constantemente las aplicaciones también puede incrementar el consumo energético, ya que el dispositivo debe iniciar nuevamente todos sus procesos.

Los sistemas operativos modernos están diseñados para gestionar de manera automática la memoria RAM y las aplicaciones que quedan en segundo plano. Por ese motivo, forzar el cierre de todas las apps después de usarlas no solo suele ser innecesario, sino que en muchos casos termina exigiendo un mayor trabajo del procesador y, como consecuencia, acelera el consumo de batería.

Cómo administran las aplicaciones Android y iPhone

En el caso de los iPhone, Apple explica que las aplicaciones que permanecen en segundo plano quedan suspendidas y prácticamente no consumen recursos hasta que el usuario vuelve a utilizarlas. Solo recomienda cerrarlas cuando presentan errores o dejan de responder correctamente.

Android sigue una lógica similar en sus versiones más recientes. El sistema operativo prioriza una administración inteligente de la memoria, pausando procesos y cerrando automáticamente las aplicaciones cuando necesita liberar recursos. Esto evita que el usuario tenga que intervenir de forma manual en la mayoría de los casos.

Cada vez que una aplicación se cierra por completo y luego se vuelve a abrir, el teléfono debe cargar nuevamente todos sus componentes, una tarea que demanda más energía que mantenerla suspendida en memoria.

Abrir muchas apps a la vez es una de las causas más comunes del gasto rápido de batería.

Qué hábitos ayudan a cuidar la batería

Más allá de la gestión de las aplicaciones, existen otras prácticas que sí pueden contribuir a mejorar la autonomía del celular. Entre ellas se destacan reducir el brillo de la pantalla cuando no sea necesario, activar el modo de ahorro de energía en momentos de baja carga, desactivar funciones como Bluetooth o la ubicación si no se utilizan y mantener el sistema operativo actualizado.

Los especialistas coinciden en que no existe un único ajuste capaz de prolongar significativamente la duración de la batería. En cambio, el rendimiento depende de una combinación de buenos hábitos diarios que, además de ofrecer una mejor autonomía, ayudan a preservar la vida útil de la batería tanto en teléfonos Android como en iPhone.