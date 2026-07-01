Ver Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina en vivo por Fútbol Libre o Xuper TV el Mundial 2026 es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Pulisic contra Dzeko, figuras de sus selecciones.

El Mundial 2026 continúa con los duelos de eliminación directa que ofrece desde esta semana con el duelo entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina, partido que se jugará el miércoles a las 21 (hora argentina), donde los equipos se enfrentarán por un lugar en los octavos de final. El seleccionado anfitrión intentará aprovechar el impulso de jugar en casa y confirmar el buen rendimiento que mostró durante la primera ronda, mientras que los europeos buscarán extender la mejor campaña de su historia en una Copa del Mundo.

El encuentro se disputará en el San Francisco Bay Area Stadium y pondrá frente a frente a dos equipos que llegan por caminos diferentes. Mientras el conjunto dirigido por Mauricio Pochettino avanzó como líder de su grupo, Bosnia logró el pasaje como uno de los mejores terceros y afrontará el desafío con la intención de dar la gran sorpresa, tal como la dio en el repechaje para ingresar a la Copa del Mundo al eliminar a Italia.

Por dónde ver Estados Unidos contra Bosnia y Herzegovina

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina de este miércoles a las 21 (hora argentina) será transmitido por DSports, Flow, Paramount + y TyC Sports.

Cómo llegan Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina al encuentro

Estados Unidos construyó una sólida fase de grupos. Debutó con una contundente victoria sobre Paraguay y luego superó por 2-0 a Australia, resultados que le permitieron asegurar anticipadamente la clasificación. En la última jornada cayó por 3-2 frente a Turquía, un resultado que no modificó su posición en la cima del Grupo D y que sirvió como llamado de atención antes del comienzo de los cruces de eliminación directa.

El equipo de Pochettino mostró una identidad ofensiva, con presión alta y protagonismo en ataque. Futbolistas como Christian Pulisic, Weston McKennie, Tyler Adams y Folarin Balogun fueron piezas importantes durante la primera fase, mientras que la experiencia de Tim Ream le aportó seguridad a la última línea. El entrenador argentino destacó que el objetivo ahora pasa por corregir los errores defensivos exhibidos ante Turquía y mantener la intensidad que caracterizó al equipo en sus dos primeras presentaciones.

Bosnia y Herzegovina, por su parte, llega con la confianza de haber superado una fase de grupos muy exigente. El conjunto dirigido por Sergej Barbarez debutó con un empate frente a Canadá, luego sufrió una dura derrota ante Suiza y consiguió la clasificación gracias a un valioso triunfo sobre Qatar en la última fecha, que le permitió meterse entre los mejores terceros del certamen. Los bosnios intentarán apoyarse en la jerarquía de Edin Džeko, el desequilibrio de Esmir Bajraktarević y Kerim Alajbegović, además de la experiencia defensiva de Sead Kolašinac. Aunque parten como favoritos los estadounidenses, el cuerpo técnico europeo confía en el orden táctico y la eficacia en las transiciones para intentar sorprender a uno de los anfitriones del torneo.