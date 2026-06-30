DT Desabre dice que República Democrática del Congo se enfrenta a Inglaterra sin nada que perder

El seleccionador de la República Democrática del Congo, Sébastien Desabre, durante la rueda de prensa

Tras superar las expectativas al clasificarse a la fase eliminatoria del Mundial, el DT de la República Democrática ‌del Congo, Sébastien Desabre, asegura ‌que sus jugadores no serán los que estén bajo presión en el partido de dieciseisavos de final ante Inglaterra, pese a llevar sobre sus hombros los sueños de todo el país.

RDC regresó al Mundial por primera vez desde 1974, cuando perdió sus tres partidos, y ahora se adentra en territorio desconocido tras superar la ​fase de grupos como ⁠el mejor tercero dentro de los ocho equipos que avanzaron ‌en esa posición.

El equipo de Desabre empató con Portugal, ⁠sufrió una derrota por la mínima ante ⁠Colombia y, finalmente se clasificó tras imponerse 3-1 a Uzbekistán, borrando así los recuerdos de su anterior participación en el Mundial.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Ya era un ⁠logro y un avance volver al Mundial tras 52 ​años de ausencia", dijo Desabre a periodistas el ‌martes. "Conseguir el primer punto en el ‌primer partido, marcar el primer gol, eso fue un paso ⁠más. Marcar tres goles en un partido y ganar un encuentro en el Mundial fue un paso adicional. Clasificarnos para los dieciseisavos de final fue otro paso más".

"Así que, efectivamente, no tenemos ​mucho que perder ‌mañana, pero también lo tomamos como una fuente de motivación, porque si estamos aquí es porque nos lo merecemos", agregó.

Todos esos pasos les han llevado al partido del miércoles en Atlanta frente a uno de los equipos que ⁠se espera que llegue lejos en el torneo.

"La presión, por supuesto, recae sobre la selección de Inglaterra, porque debe continuar su camino de acuerdo con sus objetivos", dijo el seleccionador.

"Haremos todo lo posible por clasificarnos, y eso es lo que les he dicho a los jugadores, que esta es una oportunidad maravillosa para lograr otra hazaña, en lugar de ‌limitarnos a venir aquí simplemente para conocer la competición".

"El número de personas para las que el fútbol es la vida en nuestro país y en otros países africanos significa que mis jugadores llevan sobre sus hombros muchas esperanzas y sueños", afirmó. "Estoy seguro de que estos chicos ‌se han ganado muchos corazones gracias a su motivación, su determinación y su resistencia ante la presión".

En los dieciseisavos de final, Paraguay ya dio la ‌sorpresa al derrotar ⁠a Alemania en la tanda de penales, y Marruecos se impuso a Países Bajos de la misma manera. ​Se le preguntó a Desabre si sus jugadores habían entrenado los penales.

"Entrenamos los penales porque somos profesionales, y es una posibilidad de ganar el partido", respondió.

Con información de Reuters