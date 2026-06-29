Bodegas, termas, arte y escapadas: Uruguay presentó su propuesta de invierno 2026

Uruguay lanzó su temporada de invierno 2026 con una oferta turística que apuesta por el enoturismo, las termas, los circuitos culturales y las escapadas de naturaleza. La propuesta busca atraer tanto a viajeros locales como a visitantes de países vecinos, especialmente de Argentina y Brasil, con actividades distribuidas en distintos puntos.

Entre las experiencias destacadas aparecen las visitas a bodegas, recorridos por ciudades históricas, complejos termales y opciones gastronómicas que permiten descubrirlas más allá del verano.

Bodegas, arte y gastronomía, ¿qué hacer en Uruguay en invierno 2026?

El enoturismo vuelve a ocupar un lugar destacado dentro de la propuesta. En departamentos como Canelones, Montevideo y Maldonado, numerosas bodegas abren sus puertas con visitas guiadas, degustaciones y almuerzos elaborados con productos regionales, combinando la tradición vitivinícola con la gastronomía local.

La agenda cultural también contempla museos, galerías de arte, teatros y centros culturales. A ello se suman los recorridos por el Barrio Histórico de Colonia del Sacramento, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, y las actividades que ofrece Montevideo durante todo el invierno, con una programación que incluye espectáculos, exposiciones y propuestas gastronómicas.

Termas, naturaleza y escapadas

Las termas del litoral continúan entre los principales atractivos de la temporada. Los complejos de Daymán y Arapey, en el departamento de Salto, y Guaviyú, en Paysandú, ofrecen piscinas de aguas termales, spas y servicios hoteleros, convirtiéndose en una de las opciones más elegidas para quienes buscan descanso y bienestar.

Para los amantes de la naturaleza, el invierno también es una oportunidad para recorrer las sierras de Rocha, los paisajes rurales del interior y la costa de Maldonado. Localidades como Piriápolis, Punta del Este y José Ignacio presentan un ritmo más tranquilo que en verano, ideal para disfrutar de caminatas, propuestas gastronómicas y actividades al aire libre.

Durante la presentación de la temporada, el director nacional de Turismo de Uruguay, Roque Baudean, destacó que el objetivo es seguir diversificando la oferta para atraer visitantes durante todo el año y fortalecer el turismo más allá de la temporada estival.