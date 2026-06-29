Ideal para una escapada: el rincón de Buenos Aires con el mejor guiso de cordero de toda la provincia

La provincia de Buenos Aires tiene muchos pueblos para hacer una escapada y aprovechar los fines de semana. Hay muchas propuestas que combinan la tranquilidad del campo, la naturaleza y la mejor gastronomía local.

Una de estas propuestas invita a probar el mejor guiso de cordero en un pueblo ubicado a tan sólo 70 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Por lo que los turistas podrán disfrutar de una propuesta gastronómica única.

Se trata de Gómez, un pueblito rural de un poco más de 360 habitantes que se encuentra en la localidad de Brandsen. Su estilo con restaurantes y pulperías lo volvieron uno de los favoritos por quienes buscan escapadas a pocas horas de casa.

¿Dónde queda Gómez?

El pequeño pueblo es de fácil acceso: se ubica a dos kilómetros de la Ruta Nacional 215, aproximadamente a la altura del kilómetro 27 y a tan sólo 14 de la ciudad cabecera de partido.

Su principal característica es que allí se celebra la Fiesta Regional de Guiso de cordero. Este evento tuvo su primera edición en 2020 y convoca a vecinos de todas partes a que la visiten y disfruten de un plato típico de la Argentina.

Es por ello que se dice que las instalaciones tienen la mejor oferta de guisos, dado que a lo largo del año practican para presentar una nueva receta cada año.

¿Cómo es Gómez?

Mientras que Brandsen se encuentra a unos 70 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y a unos 40 de La Plata.

El paisaje combina campos abiertos, caminos de tierra y pequeñas comunidades que conservan un estilo de vida tranquilo. La identidad rural todavía pesa fuerte, sobre todo en las fiestas locales, sus almacenes tradicionales y la cocina casera que forma parte del día a día.

La zona es especial durante el invierno ya que predomina la cocina de olla con sus tradicionales guisos, estofados y recetas de cocina lenta, donde el cordero aparece como uno de los ingredientes más buscados por los visitantes.

¿Qué puedo hacer en Gómez?

La localidad de Brandsen ofrece distintas actividades vinculadas al turismo rural. En la zona de Gómez hay estancias para pasar el día, recorrer el campo y participar de experiencias relacionadas a la vida agrícola y ganadera.

También hay ferias artesanales, eventos locales y encuentros tradicionales durante los fines de semana. En ocasiones se suelen organizar peñas o festivales donde el folklore y la comida ocupan un rol central.

Por su parte, el guiso de cordero suele servirse en porciones generosas acompañado por pan casero o entradas típicas de campo.