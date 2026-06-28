Queda a menos de dos horas de CABA y celebra el Festival del Osobuco: el pintoresco pueblo para visitar

Queda cerca de CABA y celebra el Festival del Osobuco con entrada gratis: pueblo para visitar

La provincia de Buenos Aires tiene muchísimos rincones para hacer una escapada, descansar y, por qué no, disfrutar de deliciosos platos regionales. Entre las diferentes opciones, hay un pueblo que se encuentra a una hora y media de la ciudad porteña y celebra el Festival del Osobuco al Disco en julio: Suipacha.

Suipacha festeja el Festival del Osobuco al Disco: cómo disfrutarlo

El Festival del Osobuco será el próximo 26 de julio en la Plaza Almirante Brown de Suipacha desde las 9 hs. Los vecinos y turistas podrán disfrutar de diferentes puestos gastronómicos y probar distintas versiones del icónico plato argentino.

Además, habrá un concurso de cocina, feria de emprendedores locales, música en vivo y actividades recreativas. Se trata de una propuesta clave para hacer algo diferente el fin de semana y alejarse de la vorágine de la Ciudad, en una propuesta pensada para disfrutar en familia o con amigos.

Además del Festival del Osobuco, Suipacha tiene muchísimos puntos turísticos para ver

Qué otras cosas se pueden hacer en Suipacha

Además de disfrutar del Festival del Osobuco, Suipacha es un gran espacio para visitar durante todo el año porque, además de ser tranquilo, combina la gastronomía artesanal, la historia y el paisaje rural, convirtiéndose en un pueblo perfecto para una escapada en familia.

Entre sus diferentes propuestas se encuentran:

Realizar la Ruta del Queso: es el atractivo estrella del pueblo, ya que la producción de quesos en la zona lleva más de un siglo. Incluye visitas a establecimientos como La Suipachense, las fábricas de quesos Cabaña Piedras Blancas y Fermier, el criadero de cerdos y jabalíes La Escuadra, la boutique Quesos de Suipacha y la plantación de arándanos Il Mirtilo.

Conocer el centro del pueblo : la Plaza Balcarce es el corazón de Suipacha, rodeada de edificios imponentes como la Municipalidad y la Iglesia Nuestra Señora del Rosario. También hay monolitos que conmemoran la Batalla de Suipacha y a la fundadora del pueblo, además de bustos de San Martín.

: la Plaza Balcarce es el corazón de Suipacha, rodeada de edificios imponentes como la Municipalidad y la Iglesia Nuestra Señora del Rosario. También hay monolitos que conmemoran la Batalla de Suipacha y a la fundadora del pueblo, además de bustos de San Martín. Visitar la estación de tren: cuenta con una arquitectura muy bella. El tren une Once con Bragado y tiene solo 3 frecuencias semanales, así que probablemente esté muy tranquila.

cuenta con una arquitectura muy bella. El tren une Once con Bragado y tiene solo 3 frecuencias semanales, así que probablemente esté muy tranquila. Ir a Il Mirtilo: un predio donde desde 2003 dedicaron varias hectáreas a plantaciones poco habituales como arándanos, zarzamoras y frambuesas. Hacen visitas guiadas los sábados, domingos y feriados de 11 a 18 hs.

¿Cómo llegar a Suipacha desde CABA?

Ubicada a 126 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Suipacha se encuentra sobre Ruta Nacional N° 5. Para llegar en auto, hay que tomar la Autopista Acceso Oeste/RN 7 y la Autopista Luján-Bragado/RN 5. En auto, el camino se hace en casi dos horas.

Para quienes prefieren ir en transporte público, pueden aprovechar el tren del barrio Once a Bragado con diferentes opciones de día y hora para venir por el fin de semana. También se puede llegar en micro y en charter.