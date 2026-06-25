El pueblo jardín de Buenos Aires donde los viveros marcan el ritmo de la vida

La provincia de Buenos Aires tiene 135 municipios que incluyen pequeñas localidades y pueblos rurales que conservan tradicionales típicas de campo. Algunos de ellos han sabido, además, diferenciarse como es el caso de Cazón, un lugar que destaca por su gigantesco vivero municipal y por su exposición anual de paisajismo y jardinería más importante del país. Se encuentra a solo 15 kilómetros al noreste del partido de Saladillo y se lo conoce como el "pueblo del millón de árboles" debido a diversidad natural que alberga.

La Expo Vivero Cazón está organizada por la Agrupación de Feriantes Saladillenses y y personal de la Municipalidad de Saladillo. Asimismo, cuenta con la colaboración de la Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires, cuya misión es promover la llegada de más visitantes a pueblos del interior del distrito bonaerense cómo Cazón.

Qué hacer en la Expo Vivero Cazón

La feria inicia en primavera con el objetivo de ofrecer a los visitantes la mayor cantidad de flores, arbustos y árboles. Lo interesante de este evento es que reúne a productores locales y distintas partes del país que llevan a sus stands tanto plantas nativas como exóticas.

Además, se puede encontrar a la venta macetas, abonos e insumos para la tierra. Para aquellos que tienen intenciones de conocer más en detalle cómo cuidar su jardín o sus plantas, la feria de Cazón ofrece breves capacitaciones y cursos sobre educación ambiental y consejos para proteger la vegetación.

En la Expo Vivero Cazón, también hay lugar para propuestas gastronómicas que invitan a los turistas a probar delicias y platos tradicionales de la zona. A su vez, hay shows de música y actividades lúdicas para las familias.

Luego de la Expo, se recomienda a los turistas realizar caminatas por las calles repletas de árboles y espacios verdes. En cuanto a historia, los residentes aconsejan visitar la emblemática Estación de Tren, ubicada a tan solo unos metros del centro.

Cuándo es la Expo Vivero Cazón 2026

Según las redes sociales del evento, la Expo Vivero Cazón se llevará a cabo en 2026 el 10, 11 y 12 de octubre, coincidiendo con el feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Cómo ir a Cazón desde Buenos Aires

La mejor forma de ir a Cazón desde Buenos Aires en vehículo tomando directo la Ruta Nacional 205. La distancia es de 169 kilómetros aproximadamente, por lo que la duración del viaje es de 2 horas y media.