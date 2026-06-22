Parece una iglesia rural de Irlanda, pero queda en la provincia de Buenos Aires

Entre las iglesias más icónicas del mundo están aquellas que se encuentran en países como Irlanda, Inglaterra, Italia, España, Francia, Rusia y Turquía. Ahora bien, en la Argentina, existen otras parroquias que nada tienen que envidiarle a las del viejo continente. Algunas están ubicadas en pequeños pueblos de la provincia de Buenos Aires como es el caso de la Capilla Inmaculada Concepción de la localidad rural de Santa Coloma, en la que solo viven 200 habitantes.

Con una arquitectura muy austera y de estilo colonial, la iglesia del partido bonaerense de Baradero posee una estructura de ladrillos y un aljibe en medio del parque que la rodea. Al ver las fotografías, uno puede trasladarse hacia principios del siglo XIX aunque, en verdad, fue inaugurada en el año 1984. El pueblo de Santa Coloma, no obstante, se erigió mucho antes, a comienzos de la década del '10. Por la importancia cultural e histórica que implica para la provincia de Buenos Aires, hoy es considerado un "Pueblo turístico y Paisaje Cultural".

A pesar de los años que han pasado desde su fundación en 1912, Santa Coloma conserva y protege un tradicional ambiente de campo que combina tranquilidad, calles de tierra y pequeñas construcciones coloniales como es el caso de la Capilla Inmaculada Concepción. Asimismo, en este pueblo, los visitantes se podrán encontrar con antiguos almacenes y despensas atendidos por sus propios dueños en donde suelen venderse productos caseros y elaborados allí.

Qué lugares visitar en el pueblo de Santa Coloma

La visita obligada en Santa Coloma, por supuesto, es la Capilla Inmaculada Concepción. Con una capacidad para albergar entre 10 y 15 personas en el salón principal, se encuentra frente a las vías del Ferrocarril Belgrano Sur.

En la actualidad, funciona como un centro cultural y una biblioteca, ideal para aquellos que les gusta sacar fotografías y conocer más sobre la historia del lugar. En Santa Coloma también se pueden visitar viviendas particulares como "La Adelaida 1929" donde funcionó por esos años una escuela.

Debido a su estética rural propicia para desarrollar la creatividad y conectarse con la naturaleza, muchos artistas eligieron este pueblo como vivienda ocasional. Este fue el caso del arquitecto Luis Benedit y del pintor Rodolfo Ramos. Otro de los principales atractivos de Santa Coloma tiene que ver con la "Fiesta Nacional del Mondongo y la Torta Frita", que se realiza todos los 1° de mayo. Se trata de una oportunidad para disfrutar de recetas tradicionales y platos campestres.

Cómo ir a Santa Coloma desde Buenos Aires

Santa Coloma se encuentra en Baradero muy cerca, además, de San Antonio de Areco, un partido de la provincia de Buenos Aires con gran afluencia turística. Saliendo en auto desde Buenos Aires, lo mejor es tomar la Ruta Nacional 8. En total, son 129 kilómetros y el viaje tiene una duración aproximada de 1 hora y media.