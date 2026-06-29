Una "bomba polar" cubrirá la Argentina esta semana y podría nevar en un lugar poco habitual

Una "bomba polar" comienza a adueñarse de las mañanas en gran parte de la Argentina. El fenómeno dará paso a la posibilidad de nevadas en varias zonas del país, incluso en un área poco habitual. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera una anomalía climática de cuatro grados por debajo de lo habitual para esta época en casi toda la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa y todo el este de las provincias del noroeste.

En tanto, en la Patagonia el termómetro podría descender hasta los 15 grados bajo cero. Mientras que la semana en la Ciudad de Buenos Aires se quedaría en un piso de 2 grados el próximo jueves, según la última previsión del SMN, y las máximas se ubicarían entre los 12 y los 14 grados.

La anomalía comenzaría a ceder hacia la segunda semana de julio, aunque las temperaturas seguirían bajas pero más normales en comparación al promedio histórico. Se espera que la desviación térmica sea para ese entonces de un grado.

¿Dónde se sentirá la "bomba polar"?

La ola de aire antártico se sentirá fuerte en el centro y norte de la Argentina. El SMN prevé posibles nevadas en varias zonas del territorio argentino e incluso podría haber nieve en zonas bajas de las provincias de Cuyo, donde es poco habitual que ocurra este fenómeno.

Según el sitio especializado Meteored, hay chance de nevadas débiles en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, aunque esto no fue confirmado por el SMN. El pronóstico de nieve oficial, incluye las áreas serranas de Córdoba y San Luis, y las zonas serranas de Salta, Jujuy, Tucumán y Catamarca.

Sin embargo, el organismo aclaró que dada la complejidad del sistema, “al día de la fecha existe una gran incertidumbre respecto de la región de ocurrencia de las precipitaciones níveas, como así también de su probable intensidad”.

Irrupción de aire antártico

De acuerdo al informe del SMN, a partir del martes 30 de junio se espera el ingreso de "una masa de aire de origen antártico que afectará prácticamente todo el territorio argentino en el transcurso de los días siguientes”. Inicialmente, ingresará a la región patagónica, mientras entre el miércoles 1 y el jueves 2 de julio la masa de aire afectará a la franja central y norte del país.

"Esta situación estará acompañada por muy bajas temperaturas, especialmente en las regiones patagónica, Cuyo y el Noroeste, en las cuales podrán registrarse temperaturas mínimas entre -10°C y 0°C (pudiendo incluso descender por debajo de -15° en partes de la meseta patagónica) y máximas de -5 y 7°C”, precisó el SMN.