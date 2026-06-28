La semana más fría en lo que va del año se sentirá con fuerza en las próximas áreas en la Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Este domingo la rotación del viento hacia el sector provocó un marcado descenso de temperatura, pero las lluvias previstas quedaron acotadas al extremo norte de la provincia de Buenos Aires.

Las precipitaciones afectaron principalmente a localidades como San Nicolás, San Pedro y Zárate, donde dejaron acumulaciones inferiores a los dos milímetros. Mientras que en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, sólo hubo chaparrones muy aislados.

Pero el frente frío abrió la puerta a una masa de aire polar que cambiará de manera drástica las condiciones meteorológicas de los próximos días. A medida que la inestabilidad se desplace hacia el norte del país, el cielo comenzará a despejarse de forma paulatina.

La falta de nubosidad durante las noches acelerará el enfriamiento radiativo del suelo. Esto potenciará la baja de temperatura en las madrugadas y dará inicio a una seguidilla de jornadas con características propias del invierno.

¿Cuándo será el día más frío de la semana?

Según el sitio Meteored, la semana comenzará con heladas generales y las tardes serán más frías que la semana anterior. Por ende, tanto el lunes 29 como el martes 30 serán días típicamente invernales con condiciones que obligarán a llevar abrigo pesado dada las temperaturas muy bajas.

Por otro lado, en distintos sectores del conurbano bonaerense la sensación térmica podría romper la barrera de los cero grados. Mientras que en la ciudad las mínimas estarán por debajo de cinco grados.

Con un ambiente seco y la persistencia del viento sur, las temperaturas no superarán los 14 grados en el AMBA. Hacia el miércoles, el descenso térmico sufrirá una nueva baja.

Frío polar en el AMBA

Desde el miércoles 1 de julio, el descenso térmico sufrirá una nueva intensificación producto del ingreso de un segundo pulso de aire polar que reforzará la masa fría instalada sobre el centro de la Argentina. Por ende, será un día de transición con un incremento temporal de la nubosidad y el desarrollo de ráfagas moderadas desde el sector sur.

Según las proyecciones de los modelos, el jueves 2 de julio será la jornada más gélida en lo que va del año. La combinación de un cielo completamente despejado, viento calmo y una masa de aire polar que dará lugar a bajas temperaturas extremas en el AMBA. La temperatura máxima alcanzará los 10 y 11 grados en los momentos de mayor radiación.