Vacaciones de invierno en la ciudad de Buenos Aires: cómo disfrutar del ballet de El Cascanueces con entradas accesibles (Foto: Fiorella Romay)

Con la llegada de las vacaciones de invierno, comienza la temporada de espectáculos en la ciudad de Buenos Aires y, entre las diferentes opciones, hay un ballet que se destaca por su nivel y entradas completamente accesibles: "El Cascanueces" en el Teatro Avenida.

Así serán las funciones de "El Cascanueces" en el Teatro Avenida

Con dos únicas funciones los sábados 18 y 25 de julio, el Teatro Avenida presenta el ballet de "El Cascanueces" de la maestra Alba Serra. Una propuesta pensada por los amantes de la danza y quienes buscan descubrir el ballet por primera vez o hacer algo diferente, ya que es una versión accesible, de excelente nivel técnico y pensada para todas las edades.

Las funciones serán el 18 y el 25 de julio en el Teatro Avenida (Foto: Fiorella Romay)

Las funciones están programadas durante las vacaciones de invierno escolares, para que las familias puedan acercarse al teatro y a una propuesta artística visualmente atractiva y emocionante.

En concreto, el ballet cuenta la historia de Clara, una niña que recibe un regalo especial y la lleva a vivir una aventura inolvidable. Y es que al sonar la medianoche navideña, los juguetes cobran vida y nos transportan al deslumbrante Reino de los Dulces. Se trata de una propuesta que celebra la imaginación y la inocencia, donde la valentía y los sueños se fusionan en un espectáculo visual incomparable.

La obra estará protagonizada por bailarines profesionales del Estudio Alba Serra junto a jóvenes talentos de la danza que realizarán icónicas coreografías con la inconfundible composición musical de Tchaikovsky. Así, la propuesta fusionará la experiencia y frescura en escena con la garantía de que será un show disfrutable, incluso para los amantes de la danza.

¿Cuánto salen las entradas para el ballet y dónde comprarlas?

Las funciones de El Cascanueces serán desde las 19 hs en el Teatro Avenida (Av. de Mayo 1222, CABA). El precio de las entradas varía según la ubicación, pero se encuentra entre los $12.000 y los $42.000, sin contar el cargo por servicio de la venta online.

Los interesados pueden conseguir los tickets en la página oficial de Ticketek o en la boletería del teatro de martes a sábados de 13 a 19 horas.