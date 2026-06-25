Música en vivo, humor y poesía: el plan ideal para disfrutar con los más chicos en pleno Palermo

Les Payases es una gran opción para ver en vacaciones de invierno.

La compañía artística Les Payases desembarca en la cartelera teatral de Buenos Aires con su más reciente producción titulada ¿Quién inventó el tiempo?. Se trata de una propuesta escénica integral pensada para el público familiar que fusiona las técnicas del clown, el humor físico, la poesía narrativa y la ejecución de composiciones musicales en vivo.

Las funciones se llevarán a cabo en las instalaciones del complejo teatral El Método Kairós (ubicado en El Salvador 4530, en el barrio de Palermo, CABA). El ciclo contempla un cronograma exclusivo de cuatro únicas presentaciones programadas para los días viernes y domingos de las vacaciones de invierno, específicamente el 24, 26 y 31 de julio, finalizando su temporada el 2 de agosto.

El eje argumental de la obra traslada a los espectadores hacia un porvenir de características distópicas. En este universo imaginario, las lógicas del mercado han avanzado al punto de transformar el afecto y las horas del reloj en simples mercancías de cambio. Como consecuencia de este proceso, la sociedad ha visto desaparecer los espacios públicos tradicionales: ya no existen las plazas, los centros educativos ni los ámbitos comunes destinados al juego, la libre expresión y el desarrollo de los vínculos interpersonales.

La trama sigue los pasos de Fermín, un niño que se ve obligado a robar fracciones de tiempo para poder subsistir en ese entorno hostil, y su realidad cambia al cruzarse con Berna Bú, un misterioso ser de naturaleza mágica que se convierte en su aliado. Juntos deciden iniciar una travesía con el objetivo de hallar las páginas perdidas de un antiguo libro que resguarda la memoria colectiva de la humanidad; durante la misión, la dupla deberá confrontar a una corporación o villano cuyo propósito central es erradicar de forma definitiva cualquier vestigio de pensamiento crítico, recreación y libertad.

Les Pa.yases

Cómo es la dinámica de ¿Quién inventó el tiempo?

A través de canciones originales y situaciones disparatadas que alternan con pasajes de marcada ternura, la puesta en escena busca ir más allá del entretenimiento pasivo. El proyecto de Les Payases se edifica sobre un marcado compromiso social, utilizando la metáfora del tiempo mercantilizado para invitar a la reflexión de adultos y niños por igual.

La obra funciona como un manifiesto en defensa de las infancias libres, reivindicando el derecho al juego, el acceso a la educación y la necesidad de resguardar la imaginación creativa frente a las demandas de un mundo contemporáneo que tiende a acelerar los procesos lógicos del crecimiento.