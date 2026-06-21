El Próximo Furor: la obra de Los Pipis que fusiona virtuosismo y nostalgia dosmilera en un viaje introspectivo

El Próximo Furor. (PH @lospipisteatro)

La compañía Los Pipis Teatro presenta El Próximo Furor, una obra que explora una dinámica recurrente en la historia argentina: cómo, en tiempos de crisis sociales, suele surgir un nuevo fenómeno musical que canaliza y expía las pasiones colectivas.

El espectáculo se centra en la historia de una madre y una hija con una necesidad imperante de comunicarse. En paralelo, la obra narra el recorrido de una boy band tercermundista, construyendo un musical que atraviesa temas como el fanatismo extremo, los saqueos y la represión.

En su conjunto, la pieza funciona como una declaración de amor a las formas de representación y encuentro a través de las canciones. Al mismo tiempo, la propuesta escénica se destaca por ser inmersiva y ecléctica; la acción no se limita al escenario tradicional, sino que transcurre también en los pasillos y sobre tarimas colocadas entre los asientos del público.

El espectáculo mezcla referencias a la cultura pop de los años 2000 con algunas escenas borders, momentos de humor y pasajes melancólicos, manteniendo siempre la identidad visual característica de Los Pipis, marcada por el glitter y una fuerte impronta festiva. El Próximo Furor es el resultado final de la cuarta edición del programa de residencias artísticas impulsado por Los Pipis Teatro, desarrollado esta vez en coproducción con el Teatro Empire.

El Próximo Furor. (PH @lospipisteatro)

Tras una convocatoria abierta en la que participaron más de 480 artistas, se conformó un elenco de 13 performers que incluye actores, actrices, bailarines, cantantes y músicos. El grupo trabajó de manera intensa durante tres meses en una residencia enfocada en la investigación, el entrenamiento, la improvisación y la composición colectiva. El resultado es un ensamble sumamente virtuoso donde todos los integrantes demuestran un alto nivel técnico tanto en el canto como en la actuación, garantizando que cada artista tenga su propio momento para destacarse dentro de la obra.

El Próximo Furor. (PH @lospipisteatro)

Ficha técnica de El Próximo Furor