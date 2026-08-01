Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Dólar blue: a cuánto cerró la semana este sábado, 1 de agosto
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Hace 8 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 1 de agosto
Durante el fin de semana, con el mercado cerrado, la cotización del dólar MEP se mantiene estática. Este sábado, 1 de agosto, la referencia quedó en $1516.07 para la compra y $1518.46 para la venta, con una variación del 1,02%.
Hace 23 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 1 de agosto
Este sábado 1 de agosto, el mercado está cerrado y la cotización del dólar Oficial se mantiene estática durante el fin de semana: la compra está en $1460, la venta en $1510 y la variación es de 0,00%.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 1 de agosto
El dólar blue terminó la semana sostenido en $1540 para la compra y $1560 para la venta, con una variación de -0,32% durante un sábado 1 de agosto en el que el mercado permaneció cerrado y no hubo operaciones en la city. La estabilidad del valor reflejó el final de semana sin movimientos, manteniendo las referencias del último día hábil.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 1 de agosto
El dólar CCL cerró el viernes en $1575.7792 para la compra y $1582.0096 para la venta, con una variación de 1,35%, y ese fue el balance que dejó la divisa para este sábado 1 de agosto, cuando el mercado permanece cerrado. Así, el contado con liquidación terminó la semana con esos valores de referencia, en una pausa que permite analizar la última cotización previa al fin de semana.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 1 de agosto
Durante el fin de semana, con el mercado cerrado y sin operaciones en la city, el dólar MEP se mantuvo estable este sábado 1 de agosto: la cotización de referencia quedó en $1516.07 para la compra y en $1518.46 para la venta, con una variación de 1,02%.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 1 de agosto
Durante el fin de semana, el mercado permanece cerrado y la cotización del dólar Oficial se mantiene estática. De esta manera, la referencia vigente quedó en $1460 para la compra y $1510 para la venta, con una variación de 0,00%.
Hace 2 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 1 de agosto
El mercado cambiario está inactivo hoy, sábado 1 de agosto, por el fin de semana. De acuerdo con los valores de referencia, el dólar blue se ubica en $1540 para la compra y en $1560 para la venta, con una variación de -0,32%.
Hace 9 horas
Marcó del Pont le respondió a Milei tras las acusaciones por su gestión en el BCRA
Respecto a los puntos que presentó Milei para reformar la Carta Orgánica, la extitular del Banco Central los calificó de “graves”.
“No me sorprendí. Es inasible el discurso del Presidente con cifras estrafalarias que nadie entiende, con injurias, con falsedades, con enormes inconsistencias”, sostuvo en declaraciones radiales.
Hace 16 horas
Uno de los economistas más escuchados por Milei alertó por una corrida cambiaria
Ricardo Arriazu advirtió que el principal riesgo para el programa económico sigue siendo la desconfianza de los ahorristas, cuestionó la idea de que la apertura se resuelva "sola" y reconoció que no logra explicar la caída de la actividad económica registrada en abril y mayo.
Hace 21 horas
El dólar oficial cotizó estable y cerró en $ 1.510
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11:54 | 30/07/2026
Pese al discurso oficial, la inversión real cayó 6,2% anual en junio
En la medición en dólares, el monto invertido durante el sexto mes del año se estimó en casi U$S 7.500 millones.
06:48 | 30/07/2026
El dólar oficial cerró en $ 1.515 y bajó el blue
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
19:38 | 29/07/2026
El Gobierno subió la tasa para secar de pesos y corre al dólar desde atrás
El Tesoro absorbió 45% más del vencimiento de deuda y vuelve con la receta tradicional, secar de pesos la economía para controlar el dólar y revertir las señales de aceleración de la inflación, que otra vez algunas consultoras la ubican por encima de 2% en julio.
11:14 | 29/07/2026
Fracasó la privatización de Intercargo: declaran desierta la licitación
El final vacante de la operación, que tenía un precio base de U$S 45 millones, se había conocido a fines de junio, cuando al realizar la apertura de sobres no se exhibió ninguna propuesta.
06:15 | 29/07/2026
El dólar oficial bajó cinco pesos y cerró en $ 1.515, pero el blue se acerca a $ 1.600
El dólar blue anota una nueva suba este miércoles. Qué pasa con el oficial y con los financieros.
18:14 | 28/07/2026
Tras más de 130 jornadas al hilo, el Banco Central cortó con la racha compradora
Georgieva había destacado la mejora en la posición externa del país y el proceso de acumulación de reservas del BCRA. En ese contexto, alentó a la autoridad monetaria a profundizar esa estrategia, pero este martes no hubo buenas noticias.
12:48 | 28/07/2026
Dólar toca máximo en un mes mientras mercados esperan decisión de tasas de la Fed
La divisa estadounidense se mantiene en niveles récord en los mercados globales mientras los inversores aumentan sus apuestas a un ajuste monetario este miércoles. Pese al respiro en los precios del petróleo por la tregua con Irán, el mercado descuenta un endurecimiento de las condiciones financieras.
Imagen de archivo de un empleado sosteniendo billetes de dólar en una oficina de cambio de Yakarta, Indonesia.
08:00 | 28/07/2026
Cómo comprar el dólar más barato en la última semana de julio
El dólar oficial continúa siendo la alternativa de menor precio para quienes buscan dolarizarse. Así cotizan las principales referencias del mercado y qué opciones existen para acceder a la divisa.
A cuánto se vende el dólar hoy
07:42 | 28/07/2026
El dólar oficial no se movió pero el blue alcanzó un nuevo récord histórico
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
18:26 | 27/07/2026
Cuándo llegaría el dólar a $1.800
Las estimaciones de bancos y consultoras relevadas por el Banco Central ubican al tipo de cambio por debajo de ese nivel para fines de 2026.
A cuánto cotizará el dólar según REM
17:09 | 27/07/2026
Alerta en la cuenta turística: la fuga de divisas duplica el ingreso de dólares
La balanza turística cerró el segundo trimestre con un rojo de U$S 751,8 millones, mientras el turismo receptivo se desacelera.