Dólar blue: a cuánto cerró la semana este sábado, 1 de agosto

El dólar CCL cerró el viernes en $1575.7792 para la compra y $1582.0096 para la venta, con una variación de 1,35%, y ese fue el balance que dejó la divisa para este sábado 1 de agosto, cuando el mercado permanece cerrado. Así, el contado con liquidación terminó la semana con esos valores de referencia, en una pausa que permite analizar la última cotización previa al fin de semana.