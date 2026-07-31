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ANSES: cronograma de pagos para jubilaciones, AUH, PNC, SUAF y Tarjeta Alimentar de agosto 2026

El organismo previsional oficializó las fechas de cobro para jubilaciones, pensiones, AUH, SUAF y el resto de las asignaciones. 

31 de julio, 2026 | 05.00

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el calendario de pagos correspondiente a agosto de 2026 para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones familiares y sociales.

Durante el octavo mes del año, todas las prestaciones recibirán un aumento del 1,89%, en línea con la inflación de junio, mientras que continuará el pago del bono extraordinario de hasta $70.000 destinado a quienes perciben los haberes previsionales más bajos.

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Cuánto cobran las prestaciones de ANSES en agosto

Con la actualización, los principales montos quedaron establecidos de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $419.800, más bono de hasta $70.000 (total de hasta $489.800).
  • PUAM: $335.820,73.
  • Pensión No Contributiva (PNC): $293.843,14.
  • Jubilación máxima: $2.823.311,87.
  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $156.313,52.
  • AUH por hijo con discapacidad: $508.825,41.

ANSES: calendario de pagos

Calendario de pagos de ANSES para agosto de 2026

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI terminados en 0 y 1: 10 de agosto.
  • DNI terminados en 2 y 3: 11 de agosto.
  • DNI terminados en 4 y 5: 12 de agosto.
  • DNI terminados en 6 y 7: 13 de agosto.
  • DNI terminados en 8 y 9: 14 de agosto.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

  • DNI 0: 10 de agosto.
  • DNI 1: 11 de agosto.
  • DNI 2: 12 de agosto.
  • DNI 3: 13 de agosto.
  • DNI 4: 14 de agosto.
  • DNI 5: 18 de agosto.
  • DNI 6: 19 de agosto.
  • DNI 7: 20 de agosto.
  • DNI 8: 21 de agosto.
  • DNI 9: 24 de agosto.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

  • DNI 0 y 1: 22 de agosto.
  • DNI 2 y 3: 25 de agosto.
  • DNI 4 y 5: 26 de agosto.
  • DNI 6 y 7: 27 de agosto.
  • DNI 8 y 9: 28 de agosto.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar

  • DNI 0: 10 de agosto.
  • DNI 1: 11 de agosto.
  • DNI 2: 12 de agosto.
  • DNI 3: 13 de agosto.
  • DNI 4: 14 de agosto.
  • DNI 5: 18 de agosto.
  • DNI 6: 19 de agosto.
  • DNI 7: 20 de agosto.
  • DNI 8: 21 de agosto.
  • DNI 9: 24 de agosto.

Asignación Familiar por Hijo (SUAF)

  • DNI 0: 10 de agosto.
  • DNI 1: 11 de agosto.
  • DNI 2: 12 de agosto.
  • DNI 3: 13 de agosto.
  • DNI 4: 14 de agosto.
  • DNI 5: 18 de agosto.
  • DNI 6: 19 de agosto.
  • DNI 7: 20 de agosto.
  • DNI 8: 21 de agosto.
  • DNI 9: 24 de agosto.

Fechas a cobrar PNC y jubilaciones

Asignación por Embarazo (AUE)

  • DNI 0: 10 de agosto.
  • DNI 1: 11 de agosto.
  • DNI 2: 12 de agosto.
  • DNI 3: 13 de agosto.
  • DNI 4: 14 de agosto.
  • DNI 5: 18 de agosto.
  • DNI 6: 19 de agosto.
  • DNI 7: 20 de agosto.
  • DNI 8: 21 de agosto.
  • DNI 9: 24 de agosto.

Asignación por Prenatal

  • DNI terminados en 0 y 1: 10 de agosto.
  • DNI terminados en 2 y 3: 11 de agosto.
  • DNI terminados en 4 y 5: 12 de agosto.
  • DNI terminados en 6 y 7: 13 de agosto.
  • DNI terminados en 8 y 9: 14 de agosto.

Prestación por Desempleo

  • DNI terminados en 0 y 1: 24 de agosto.
  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto.
  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto.
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto.
  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto.

Asignaciones de Pago Único, Maternidad y Asignaciones Familiares de PNC

Las prestaciones por Matrimonio, Nacimiento, Adopción, Maternidad y las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se abonarán para todas las terminaciones de DNI entre el 10 de agosto y el 10 de septiembre.

Con este cronograma, ANSES inicia el pago de las prestaciones de agosto con los haberes ya actualizados por movilidad y el bono extraordinario para jubilados y pensionados que perciben los ingresos más bajos.

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