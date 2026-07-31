ANSES: cronograma de pagos para jubilaciones, AUH, PNC, SUAF y Tarjeta Alimentar de agosto 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el calendario de pagos correspondiente a agosto de 2026 para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones familiares y sociales.
Durante el octavo mes del año, todas las prestaciones recibirán un aumento del 1,89%, en línea con la inflación de junio, mientras que continuará el pago del bono extraordinario de hasta $70.000 destinado a quienes perciben los haberes previsionales más bajos.
Cuánto cobran las prestaciones de ANSES en agosto
Con la actualización, los principales montos quedaron establecidos de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: $419.800, más bono de hasta $70.000 (total de hasta $489.800).
- PUAM: $335.820,73.
- Pensión No Contributiva (PNC): $293.843,14.
- Jubilación máxima: $2.823.311,87.
- Asignación Universal por Hijo (AUH): $156.313,52.
- AUH por hijo con discapacidad: $508.825,41.
Calendario de pagos de ANSES para agosto de 2026
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 0 y 1: 10 de agosto.
- DNI terminados en 2 y 3: 11 de agosto.
- DNI terminados en 4 y 5: 12 de agosto.
- DNI terminados en 6 y 7: 13 de agosto.
- DNI terminados en 8 y 9: 14 de agosto.
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
- DNI 0: 10 de agosto.
- DNI 1: 11 de agosto.
- DNI 2: 12 de agosto.
- DNI 3: 13 de agosto.
- DNI 4: 14 de agosto.
- DNI 5: 18 de agosto.
- DNI 6: 19 de agosto.
- DNI 7: 20 de agosto.
- DNI 8: 21 de agosto.
- DNI 9: 24 de agosto.
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
- DNI 0 y 1: 22 de agosto.
- DNI 2 y 3: 25 de agosto.
- DNI 4 y 5: 26 de agosto.
- DNI 6 y 7: 27 de agosto.
- DNI 8 y 9: 28 de agosto.
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar
- DNI 0: 10 de agosto.
- DNI 1: 11 de agosto.
- DNI 2: 12 de agosto.
- DNI 3: 13 de agosto.
- DNI 4: 14 de agosto.
- DNI 5: 18 de agosto.
- DNI 6: 19 de agosto.
- DNI 7: 20 de agosto.
- DNI 8: 21 de agosto.
- DNI 9: 24 de agosto.
Asignación Familiar por Hijo (SUAF)
- DNI 0: 10 de agosto.
- DNI 1: 11 de agosto.
- DNI 2: 12 de agosto.
- DNI 3: 13 de agosto.
- DNI 4: 14 de agosto.
- DNI 5: 18 de agosto.
- DNI 6: 19 de agosto.
- DNI 7: 20 de agosto.
- DNI 8: 21 de agosto.
- DNI 9: 24 de agosto.
Asignación por Embarazo (AUE)
- DNI 0: 10 de agosto.
- DNI 1: 11 de agosto.
- DNI 2: 12 de agosto.
- DNI 3: 13 de agosto.
- DNI 4: 14 de agosto.
- DNI 5: 18 de agosto.
- DNI 6: 19 de agosto.
- DNI 7: 20 de agosto.
- DNI 8: 21 de agosto.
- DNI 9: 24 de agosto.
Asignación por Prenatal
- DNI terminados en 0 y 1: 10 de agosto.
- DNI terminados en 2 y 3: 11 de agosto.
- DNI terminados en 4 y 5: 12 de agosto.
- DNI terminados en 6 y 7: 13 de agosto.
- DNI terminados en 8 y 9: 14 de agosto.
Prestación por Desempleo
- DNI terminados en 0 y 1: 24 de agosto.
- DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto.
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto.
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto.
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto.
Asignaciones de Pago Único, Maternidad y Asignaciones Familiares de PNC
Las prestaciones por Matrimonio, Nacimiento, Adopción, Maternidad y las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se abonarán para todas las terminaciones de DNI entre el 10 de agosto y el 10 de septiembre.
Con este cronograma, ANSES inicia el pago de las prestaciones de agosto con los haberes ya actualizados por movilidad y el bono extraordinario para jubilados y pensionados que perciben los ingresos más bajos.