Una mujer palestina permanece sentada entre los escombros mientras la gente inspecciona el lugar del ataque israelí del miércoles contra una casa, en la ciudad de Gaza

Por Nidal al-Mughrabi, Steve Holland, Bo ​Erickson y Kanishka Singh

EL CAIRO/WASHINGTON, 31 jul (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que las conversaciones celebradas el jueves en El Cairo entre mediadores y dirigentes de Hamás ‌habían dado lugar a un acuerdo para ‌el desarme gradual en Gaza, pero un responsable de Hamás describió el pacto como un borrador y funcionarios estadounidenses afirmaron que Israel dudaba de que el grupo armado palestino entregara sus armas.

"Hoy, el Consejo de Paz alcanzó un acuerdo HISTÓRICO para el DESARME COMPLETO de Hamás y de todos los demás grupos armados de Gaza", dijo Trump en una publicación en redes sociales, en la que añadió que el desarme se llevaría a cabo por etapas. "Este es un paso trascendental hacia una PAZ y una ​SEGURIDAD duraderas".

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El acuerdo constituía un ⁠paso crucial para que Gaza quedara gobernada por un nuevo Gobierno palestino que trabajaría estrechamente con ‌el denominado Consejo de Paz, dijo Trump. "Al mismo tiempo, Israel tendrá la seguridad ⁠que merece y Gaza dejará de utilizarse como base para ⁠ataques terroristas", añadió.

La Embajada de Israel en Washington no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el anuncio de Trump.

Una fuente de Hamás dijo a Reuters que el "borrador de acuerdo" estipulaba que ⁠las armas pesadas únicamente serían almacenadas y quedarían bajo el control de una administración palestina, ​y que no podrían ser entregadas a Israel.

"No tomaremos ninguna medida relativa ‌al desarme antes de que Israel se retire ‌de la Franja", dijo a Al Jazeera Ghazi Hamad, integrante del equipo negociador de Hamás.

Un ⁠funcionario estadounidense dijo el jueves a periodistas que Israel era "muy escéptico respecto de que Hamás vaya a desarmarse".

"Estamos muy seguros de que lo cumplirán", añadió el funcionario estadounidense. "Si no lo hacen, evidentemente el presidente Trump quedaría muy, muy decepcionado".

También había dudas sobre cuánto tiempo llevaría el proceso. Un responsable del Consejo ​de Paz calculó ‌que tardaría entre 200 y 320 días, pero un funcionario estadounidense restó importancia a ese plazo.

Un funcionario israelí que pidió no ser identificado dijo antes del anuncio de Trump que Israel había rechazado una propuesta.

"Israel exige el desarme completo de Hamás, incluida la retirada de las armas de Gaza y la desmilitarización total de la Franja, como condición previa ⁠para cualquier proceso", había dicho el funcionario más temprano el jueves.

"El documento de 15 puntos en cuestión no responde satisfactoriamente a estas exigencias e Israel transmitió sus objeciones".

Horas antes, ataques israelíes mataron al menos a seis palestinos en Gaza, entre ellos dos niños, según personal médico.

¿UNA HOJA DE RUTA HACIA EL DESARME DE HAMÁS?

Los dirigentes de Hamás mantuvieron conversaciones con mediadores de Egipto, Qatar y Turquía sobre la segunda fase del plan de Trump para Gaza, tal como se lo presentó su Consejo de Paz.

Trump creó el consejo para supervisar un ‌plan destinado a poner fin a la guerra de Israel en Gaza y reconstruir el devastado territorio. Nombró a sus integrantes, se designó a sí mismo presidente y dijo el año pasado que el organismo supervisaría el Gobierno provisional de Gaza.

"Tenemos por delante una Gaza reconstruida, gobernada por palestinos y en paz con Israel, así como un horizonte político hacia una solución significativa del conflicto palestino-israelí", dijo en un comunicado ‌Nickolay Mladenov, enviado para Gaza del Consejo de Paz de Trump, después de la publicación del presidente.

Los funcionarios que participaron en las conversaciones ofrecieron pocos detalles sobre los planes para reconstruir Gaza.

El plan también contempla un fuerte aumento ‌de la ayuda humanitaria, ⁠el Gobierno de una administración civil palestina, la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza y el despliegue de una fuerza internacional que contribuya a mantener la ​seguridad.

Con información de Reuters