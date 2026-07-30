Una mujer palestina sentada entre los escombros mientras la gente inspecciona el lugar del ataque israelí del miércoles contra una casa, en la ciudad de Gaza

​Los ataques israelíes causaron la muerte al menos a cuatro personas, entre ellas dos niños, en la Franja de Gaza el jueves, según informaron autoridades sanitarias, mientras los mediadores mantenían nuevas ‌conversaciones con los líderes de Hamás para ‌avanzar hacia la plena aplicación del plan de paz para Gaza negociado por Estados Unidos.

Los servicios médicos indicaron que un ataque aéreo israelí contra un campamento de tiendas de campaña en Jan Yunis, al sur del enclave, causó la muerte a un hombre y una niña de ocho años.

En el campo de refugiados de Bureij, en el centro de la Franja de Gaza, un ataque aéreo israelí alcanzó una vivienda, matando a un niño de 18 meses e hiriendo al menos a ocho personas, ​según informaron los servicios sanitarios.

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Más ⁠tarde, también el jueves, un ataque israelí tuvo como objetivo a un hombre palestino que circulaba ‌en bicicleta cerca de un campamento de tiendas de campaña que albergaba a ⁠familias desplazadas en la ciudad de Gaza, causando la muerte ⁠a una persona y heridas a otras diez.

El ejército israelí dijo que los ataques tenían como objetivo a milicianos de Hamás, sin dar más detalles.

Estas últimas muertes se suman a un balance de más ⁠de 1.200 palestinos, en su mayoría civiles, fallecidos a causa de los ataques israelíes desde ​que entró en vigor el alto el fuego, según las autoridades ‌sanitarias de Gaza.

Hamás no suele revelar sus bajas.

La tregua ‌ha puesto fin a los combates a gran escala, pero no ha acabado con los ⁠ataques israelíes, que se producen casi a diario. Cuatro soldados israelíes han sido asesinados por milicianos en Gaza durante el mismo periodo.

CONVERSACIONES EN EL CAIRO

En El Cairo, los líderes de Hamás mantenían conversaciones con mediadores de Egipto, Qatar y Turquía sobre la aplicación de la segunda fase del plan para ​Gaza del presidente ‌Donald Trump, tal y como se les presentó por parte de su Junta de Paz, que supervisa su ejecución.

El plan preveía un aumento de la ayuda humanitaria, un gobierno palestino civil, el desarme de Hamás, la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza y el despliegue de una fuerza internacional para ayudar a mantener la seguridad.

Sin embargo, los avances ⁠se han estancado en los últimos meses.

El jueves, un responsable de Hamás afirmó que el grupo iba a dar una respuesta "positiva y favorable", pero no precisó si el grupo había aceptado desarmarse por completo, un punto de fricción clave en las negociaciones de los últimos cuatro meses.

Hamás quiere que Israel se comprometa a poner fin a los ataques contra Gaza y a retirar sus fuerzas.

Fuentes cercanas a Hamás indicaron que el grupo estaba dispuesto a "confinar y almacenar" las armas pesadas bajo la supervisión de un organismo palestino, pero no a ‌entregarlas a Israel. Hamás no hizo comentarios al respecto.

Tampoco está claro aún cuál sería el destino de las armas ligeras o personales, ni si la nueva postura de Hamás sería aceptada por Israel y la Junta de Paz.

La Junta de Paz se negó a hacer comentarios inmediatos sobre las negociaciones de El Cairo.

Israel quiere que Hamás ceda por completo el poder en Gaza y se desarme totalmente. Hamás disolvió el ‌mes pasado su Gobierno de facto en Gaza, pero mantuvo un órgano de transición para prestar servicios esenciales a los residentes.

Israel controla de hecho aproximadamente el 64% de la diminuta Franja de Gaza costera, reducida a escombros ‌por la ofensiva militar israelí ⁠de dos años de duración que siguió al ataque de Hamás de 2023 contra el sur de Israel.

Casi la totalidad de los dos millones de habitantes de ​Gaza vive ahora en una estrecha franja de tierra en la costa, principalmente en tiendas de campaña improvisadas o en edificios dañados, y se enfrenta a condiciones de vida extremas, bajo el control de Hamás.

Con información de Reuters