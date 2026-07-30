Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este jueves, 30 de julio

💰 ¿Cuánto pagan las 4 Cifras?

Si andás con un pálpito fuerte, escuchá: acertar las 4 cifras a la cabeza te multiplica la apuesta por 3.500 veces. O sea, si jugás $100, te llevás $350.000 de un saque. ¡Un numerito bien dulce para soñar! Cruzá los dedos y prepará la billetera que el sorteo de esta tarde puede ser el tuyo.

Jugale con fe, que la suerte está en las urnas.