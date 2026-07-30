Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este jueves, 30 de julio
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 9 minutos
¡No te confundas más! Así se leen las 4 cifras de la Quiniela
¿Cómo se leen las 4 cifras?
Si estás mirando la pizarra y ves un montón de números de cuatro cifras, no te asustes. Acá va la posta: la última cifra es la Unidad, las dos últimas forman el Ambo, las tres últimas la Terna y el número completo es la Cuaterna. ¡Así de simple! Ahora ya podés descifrar cualquier pálpito y jugarle con confianza. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 24 minutos
¡De la clandestinidad a la oficialidad! Conocé cómo nació la Quiniela que te hace soñar
El origen de la Quiniela Oficial
¿Sabías que la Quiniela tal como la conocés tiene apenas 52 años? Recién en 1973 se oficializó en Argentina con un objetivo claro: combatir el juego clandestino. Antes, las apuestas se tomaban en secreto en los barrios, sin control ni premios garantizados. ¡Un pálpito que ahora es ley! Así que la próxima vez que le juegues a tu número soñado, acordate que esta historia empezó hace no tanto, pero con toda la furia.
Hace 1 hora
¡Plata dulce! Si le pegás a las 4 cifras, ganás 3.500 veces lo que arriesgaste
💰 ¿Cuánto pagan las 4 Cifras?
Si andás con un pálpito fuerte, escuchá: acertar las 4 cifras a la cabeza te multiplica la apuesta por 3.500 veces. O sea, si jugás $100, te llevás $350.000 de un saque. ¡Un numerito bien dulce para soñar! Cruzá los dedos y prepará la billetera que el sorteo de esta tarde puede ser el tuyo.
Jugale con fe, que la suerte está en las urnas.
Hace 1 hora
¿Se te rompió el auto o te dejó la novia? ¡Jugale al 17 y al 13!
Jugarle a la desgracia
En la city porteña hay una regla de oro: si algo sale mal, se juega a la quiniela. Los apostadores tienen dos números fijos para la desgracia: el 17 (La desgracia) y el 13 (La yeta). Así que ya sabés, si tuviste un mal día, ¡no te olvides de esos pálpitos para el sorteo de hoy!
Hace 1 hora
¿Soñaste con la legalidad? La Quiniela Oficial nació en 1973 para robarle el sueño al clandestino
El origen de la Quiniela Oficial
¡Atención, apostadores! ¿Sabías que la Quiniela tal como la conocés es más joven que el Charly de la esquina? Recién en 1973 se creó la Quiniela Oficial en Argentina. Todo para combatir el juego clandestino, ese que se tomaba escondido en los barrios. Así que la próxima vez que jugués al pálpito de la mañana, acordate: antes era todo de grana y galera. ¡A cruzar los dedos para el sorteo de hoy!
Hace 1 hora
¿Soñaste con billetes escondidos? La Quiniela se animó a salir del barrio
El origen de la Quiniela Oficial
¿Andás buscando un pálpito para la tarde? Te contamos que todo empezó en 1973, cuando la Quiniela Oficial se creó para combatir el juego clandestino que se tomaba en los barrios. Antes, el que quería jugar tenía que esconderse; hoy podés apostar sin vueltas. ¡La suerte se puso seria y le ganó a las sombras! A cruzar los dedos para el sorteo de este jueves.