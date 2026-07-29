Tendencia Primavera: las 3 plantas que conviene podar en agosto para tener un jardín florecido.

Los especialistas en jardinería coinciden en que el final del invierno es la etapa ideal para eliminar ramas secas, dar forma a determinadas especies y estimular un crecimiento más vigoroso. Entre todas las plantas, hay tres que agradecen especialmente este trabajo durante el mes de agosto y muestran los resultados apenas suben las temperaturas.

Las tres plantas que hay que podar en agosto

Lavanda: el secreto para una floración más abundante

La lavanda es una de las favoritas por su aroma y por la facilidad con la que se adapta a distintos espacios. Sin embargo, para que florezca con fuerza en primavera necesita una poda moderada durante agosto.

Lo recomendable es retirar las flores marchitas y recortar parte de los brotes más recientes, sin llegar a la madera vieja, ya que esa zona suele tener dificultades para generar nuevos tallos. Con este simple mantenimiento, la planta conserva una forma compacta y produce una mayor cantidad de flores en la siguiente temporada.

Jazmín: cómo lograr más perfume y nuevos brotes

El jazmín también se beneficia de una poda de mantenimiento antes de que termine el invierno. El objetivo es quitar ramas secas, débiles o que crecieron de manera desordenada para que la planta concentre su energía en desarrollar brotes sanos.

Además de favorecer una floración más intensa, esta tarea mejora la circulación de aire entre las ramas, ayuda a prevenir enfermedades y mantiene el ejemplar con un tamaño más equilibrado.

La lavanda, los rosales y el jazmín son las plantas ideales para florecer en Primavera.

Rosales: la tarea indispensable antes de la primavera

En el caso de los rosales, la poda de invierno es prácticamente un paso obligatorio para conseguir flores grandes y abundantes.

La recomendación es eliminar ramas envejecidas, dañadas o que se crucen entre sí. Los cortes deben realizarse justo por encima de una yema orientada hacia el exterior, una técnica que favorece un crecimiento más abierto y permite que la planta aproveche mejor la luz y el aire.

Cinco consejos para que la poda sea un éxito

Más allá de la especie, hay algunos cuidados que ayudan a obtener mejores resultados:

Utilizar tijeras bien afiladas y previamente desinfectadas.

Elegir días sin lluvia para realizar los cortes.

Retirar todas las ramas secas o enfermas.

Evitar podas excesivas que puedan debilitar la planta.

Regar con moderación una vez finalizado el trabajo.

Con estos cuidados, las plantas atraviesan el final del invierno en mejores condiciones y llegan a la primavera listas para ofrecer una floración más abundante, colorida y saludable.