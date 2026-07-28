Parece Venecia, pero está en Argentina: el destino ideal para desconectarse este invierno

Si buscás desconectarte del ritmo de la ciudad, este lugar ofrece un refugio de calma a pocos kilómetros de Buenos Aires. A poco más de dos horas de la Ciudad de Buenos Aires existe un lugar donde los ríos reemplazan a las calles y las lanchas forman parte de la vida cotidiana. Se trata de Villa Paranacito, una localidad entrerriana conocida como la "Venecia argentina" por su particular geografía, atravesada por arroyos, canales y cursos de agua que conforman uno de los paisajes más pintorescos del Delta del Paraná. La localidad está ubicada en el sudeste de la provincia de Entre Ríos, a unos 170 kilómetros de Buenos Aires. Este lugar es una excelente alternativa para una escapada de invierno, ideal para quienes buscan descansar rodeados de naturaleza.

El paisaje invernal de Villa Paranacito

Durante los meses más fríos, Villa Paranacito ofrece un paisaje muy distinto al de otras épocas del año. Las mañanas suelen amanecer cubiertas por la niebla sobre los ríos, mientras que las salamandras encendidas y las tardes soleadas crean un ambiente perfecto para disfrutar de la tranquilidad del entorno. La ausencia de grandes multitudes convierte al invierno en una de las mejores temporadas para recorrer la zona con calma y conectar con el ambiente isleño. El frío no es un obstáculo, sino un aliado que realza la sensación de paz y aislamiento que tanto buscan quienes visitan este rincón entrerriano.

Paseos en lancha y recorridos por los riachos

Una de las actividades más elegidas en Villa Paranacito es navegar por los canales interiores y arroyos del delta. Las excursiones en lancha permiten conocer rincones poco explorados, recorrer cursos de agua como el arroyo Sagastume y descubrir la historia de los primeros pobladores de la región. También es posible contratar guías locales o utilizar los tradicionales servicios de lanchas colectivas, que funcionan como el transporte público acuático de la zona. Navegar entre islas y observar la vegetación autóctona es una experiencia que transporta a otro tiempo, lejos del bullicio urbano.

Pesca, naturaleza y ecoturismo

La pesca deportiva es otro de los grandes atractivos de la temporada. Durante el invierno, el pejerrey es la especie más buscada por quienes visitan la zona, ya sea desde los muelles de los alojamientos o mediante excursiones embarcadas hacia el río Uruguay. Para quienes prefieren un plan más tranquilo, el ecoturismo ofrece la posibilidad de recorrer senderos naturales, remar en kayak y observar aves autóctonas en uno de los ecosistemas más importantes del país. La diversidad de flora y fauna del Delta del Paraná convierte a cada salida en una oportunidad única para conectar con la naturaleza.

La identidad cultural de Villa Paranacito

Además de su entorno natural, Villa Paranacito conserva varios atractivos culturales. Entre ellos sobresale la Parroquia Nuestra Señora de las Islas, reconocida por su llamativo techo con forma de proa de barco, un diseño que refleja el estrecho vínculo de la comunidad con el agua. También es posible recorrer ferias de productores locales donde se venden artesanías, miel orgánica, nueces pecán y otros productos típicos de la región. La identidad isleña se siente en cada rincón, desde la arquitectura hasta la gastronomía, pasando por la calidez de sus habitantes.

Cómo llegar desde Buenos Aires

Para viajar a Villa Paranacito en auto desde la Ciudad de Buenos Aires se debe tomar la Ruta Nacional 12, cruzar el Complejo Zárate-Brazo Largo y, a la altura de Ceibas, continuar por la Ruta Provincial 46 hasta llegar al acceso de Villa Paranacito. El trayecto es sencillo y bien señalizado. La duración estimada es de aproximadamente dos horas y media, dependiendo del tránsito. Gracias a su cercanía, su entorno natural y el ritmo tranquilo de la vida isleña, el destino se consolida como una de las escapadas ideales para disfrutar del invierno sin alejarse demasiado de la ciudad.