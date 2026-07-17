Día del Amigo 2026: 7 salidas en CABA para celebrar de una forma distinta

El Día del Amigo vuelve a movilizar bares, restaurantes y hoteles de Buenos Aires. Pero este año la tendencia cambia: ya no alcanza con reservar una mesa. Cada vez más grupos buscan salidas que combinen gastronomía, música, vinos, bienestar y experiencias pensadas para compartir.

Desde una noche con DJ y cocina colaborativa en Palermo hasta una escapada urbana con spa en San Telmo, CABA ofrece alternativas para distintos estilos de celebración. La clave será elegir el plan que mejor represente a cada grupo y reservar con anticipación.

La noche de Palermo que mezcla cocina, vinilos y cócteles

Koala Palermo celebrará el Día del Amigo con “Bites & Beats”, una experiencia que combina gastronomía, música y coctelería.

La propuesta contará con la participación de Misael Noé, creador de JöL, quien desarrollará junto al equipo del restaurante una serie de sándwiches de autor disponibles por tiempo limitado.

La noche se completa con:

DJ set íntegramente en vinilos.

Vinos por copa.

Cócteles y mocktails de autor.

Copa de bienvenida.

Un “Sánguche Amigo” pensado para compartir.

La cita será en Fray Justo Santa María de Oro 2104, Palermo.

La parrilla a metros del Obelisco para una salida bien porteña

Para los grupos que prefieren carnes, vinos y largas sobremesas, Revire Brasas Bravas aparece como una de las opciones más fuertes del centro porteño.

Ubicado en Avenida Corrientes 1124, a pocos metros del Obelisco, el restaurante cuenta con una parrilla a la vista alimentada con quebracho y carbón.

Entre los platos destacados aparecen el ojo de bife con hueso de 600 gramos y el asado especial cocinado durante cuatro horas. La cercanía con los teatros permite combinar la cena con una salida por la calle Corrientes.

Dos clásicos de Palermo para brindar entre vinos

Lo de Jesús y La Malbequería ofrecen una celebración centrada en dos grandes protagonistas: la parrilla argentina y el vino.

Mientras Lo de Jesús mantiene una propuesta tradicional de carnes y platos porteños, La Malbequería suma una selección de etiquetas de distintas regiones del país.

Ambos espacios están ubicados sobre Gurruchaga, en Palermo, y resultan ideales para quienes buscan una mesa amplia, una copa de vino y una celebración sin apuros.

El restaurante reconocido por Michelin que promete sorprender

Para quienes quieran alejarse de las opciones tradicionales, República del Fuego propone cocina de autor con productos patagónicos y técnicas de cocción al fuego.

El restaurante, ubicado en Juncal 2682/4, fue distinguido con la categoría Bib Gourmand de la Guía Michelin.

Su propuesta apunta a grupos que buscan descubrir sabores nuevos y convertir el Día del Amigo en una experiencia gastronómica diferente.

Sushi, sake y una salida distinta en Palermo

Ikebana ofrece una alternativa para quienes prefieren la cocina japonesa contemporánea.

La carta incluye sushi de autor, nigiris, sashimis, ceviches y platos calientes diseñados para compartir. La experiencia puede acompañarse con vinos, sake o coctelería en un espacio de ambientación moderna.

El restaurante está ubicado en Malabia 1701, Palermo.

La escapada urbana que transforma una salida en un viaje

Entre las propuestas más originales aparece la de Ker San Telmo, que invita a convertir el Día del Amigo en una escapada sin salir de CABA.

El paquete incluye:

Alojamiento en habitaciones dobles o triples.

Desayuno buffet americano.

Piscina exterior climatizada.

Sauna seco y húmedo.

Ducha escocesa y gimnasio.

Tabla de quesos o frutas.

Cóctel o limonada de bienvenida.

La experiencia está pensada para grupos de amigas que buscan combinar descanso, gastronomía y bienestar en pleno San Telmo.

El plan para quienes prefieren festejar en casa

No todos quieren salir durante una de las noches con más movimiento del año. Para esos casos, Lo de Jesús Delivery ofrece platos de parrilla, especialidades de bodegón y opciones para compartir.

El servicio está disponible en barrios como Palermo, Belgrano, Caballito, Barrio Norte, Villa del Parque, Villa Urquiza y Colegiales.

Cómo elegir la mejor salida para el Día del Amigo

La elección dependerá del tipo de celebración:

Música y coctelería: Koala Palermo.

Koala Palermo. Parrilla cerca del Obelisco: Revire Brasas Bravas.

Revire Brasas Bravas. Carnes y vinos: Lo de Jesús y La Malbequería.

Lo de Jesús y La Malbequería. Cocina reconocida por Michelin: República del Fuego.

República del Fuego. Cocina japonesa: Ikebana.

Ikebana. Escapada urbana: Ker San Telmo.

Ker San Telmo. Reunión en casa: Lo de Jesús Delivery.

El Día del Amigo 2026 confirma una tendencia que crece en Buenos Aires: las salidas ya no se organizan solamente alrededor de una mesa, sino de una experiencia completa. Música, gastronomía, hoteles y propuestas para compartir buscan transformar el 20 de julio en algo más que una cena.