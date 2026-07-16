Messi: "Los Mundiales para nosotros son especiales, sabemos que hay gente que la pasa mal, que no tiene trabajo"

Después de que Lionel Messi haya comandado a la Selección Argentina al triunfo frente a Inglaterra, se conoció una nueva declaración del capitán del equipo que dirige Lionel Scaloni. Al respecto, el crack habló sobre la situación del país y lanzó: "Sabemos que los mundiales para nosotros son especiales, hay gente que la pasa mal que no tiene trabajo y que no llega a fin de mes".

Al término del partido y en charla con TyC Sports, Messi aseguró: "Estoy muy orgulloso y felices de poder regalarle eh esta alegría a la gente. Sabemos que que los mundiales para nosotros son son especiales y nos olvidamos de todo lo mal que nos toca nos toca pasar, que hay gente que la pasa mal, como decís vos, que que no tiene trabajo, que no llega a fin de mes o que que la vive peleando".

En este mismo sentido, aseguró: "Es la la vida nuestra, lo que nos tocó siempre. Espectacular poder regalarle todo este tipo de de alegría a ellos, poder estar en una final del mundo una vez más, meter dos finales del mundo seguidas". En este sentido, aseguró: "Venimos siendo los mejores durante estos últimos 4 años y y hoy hoy volvemos a demostrar que que nadie nos regaló nada y que todo lo que conseguimos es adentro de la cancha y nos volvemos a meter entre los mejores".

Milei opinó sobre la bandera de la Selección por Malvinas

El presidente Javier Milei apuntó contra la actitud de los jugadores tras el pase a semifinales contra Inglaterra y en una respuesta confusa, terminó cuestionando el episodio al advertir que el gesto "podría generar ruidos" y descalificar como "intrascendentes" a quienes, según dijo, hicieron declaraciones sobre el tema. Lo llamativo es que hubo jugadores como Leandro Paredes y Lisandro Martínez que hablaron de la causa Malvinas.

Después de sostener que mostrar la bandera "es un sentimiento que está dentro de todos los argentinos" y que "un partido de fútbol es un partido de fútbol", Milei afirmó que lo ocurrido en la cancha con los jugadores "no es parte de la diplomacia" y aseguró que la Argentina solo podría recibir una multa económica. A continuación, sin precisar a quiénes se refería, cuestionó las expresiones vinculadas al episodio y dijo que se trataba de frases "impertinentes e impropias" pronunciadas por "personas intrascendentes", lo que dejó poco claro si apuntaba a funcionarios, dirigentes o a los propios protagonistas del festejo.