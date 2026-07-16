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Messi: "Los Mundiales para nosotros son especiales, sabemos que hay gente que la pasa mal, que no tiene trabajo"

El crack de la Selección Argentina habló luego del triunfo del equipo de Lionel Scaloni. Y aseguró: "Hay gente que la pasa mal que no tiene trabajo y que no llega a fin de mes"

16 de julio, 2026 | 18.35

Después de que Lionel Messi haya comandado a la Selección Argentina al triunfo frente a Inglaterra, se conoció una nueva declaración del capitán del equipo que dirige Lionel Scaloni. Al respecto, el crack habló sobre la situación del país y lanzó: "Sabemos que los mundiales para nosotros son especiales, hay gente que la pasa mal que no tiene trabajo y que no llega a fin de mes".

Al término del partido y en charla con TyC Sports, Messi aseguró: "Estoy muy orgulloso y felices de poder regalarle eh esta alegría a la gente. Sabemos que que los mundiales para nosotros son son especiales y nos olvidamos de todo lo mal que nos toca nos toca pasar, que hay gente que la pasa mal, como decís vos, que que no tiene trabajo, que no llega a fin de mes o que que la vive peleando". 

En este mismo sentido, aseguró: "Es la la vida nuestra, lo que nos tocó siempre. Espectacular poder regalarle todo este tipo de de alegría a ellos, poder estar en una final del mundo una vez más, meter dos finales del mundo seguidas". En este sentido, aseguró: "Venimos siendo los mejores durante estos últimos 4 años y y hoy hoy volvemos a demostrar que que nadie nos regaló nada y que todo lo que conseguimos es adentro de la cancha y nos volvemos a meter entre los mejores". 

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Milei opinó sobre la bandera de la Selección por Malvinas

El presidente Javier Milei apuntó contra la actitud de los jugadores tras el pase a semifinales contra Inglaterra y en una respuesta confusa, terminó cuestionando el episodio al advertir que el gesto "podría generar ruidos" y descalificar como "intrascendentes" a quienes, según dijo, hicieron declaraciones sobre el tema. Lo llamativo es que hubo jugadores como Leandro Paredes y Lisandro Martínez que hablaron de la causa Malvinas. 

Después de sostener que mostrar la bandera "es un sentimiento que está dentro de todos los argentinos" y que "un partido de fútbol es un partido de fútbol", Milei afirmó que lo ocurrido en la cancha con los jugadores "no es parte de la diplomacia" y aseguró que la Argentina solo podría recibir una multa económica. A continuación, sin precisar a quiénes se refería, cuestionó las expresiones vinculadas al episodio y dijo que se trataba de frases "impertinentes e impropias" pronunciadas por "personas intrascendentes", lo que dejó poco claro si apuntaba a funcionarios, dirigentes o a los propios protagonistas del festejo.

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