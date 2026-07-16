La norma, publicada el lunes en el Boletín Oficial (BORA), también introduce cambios en los parámetros operativos de la línea, con actualizaciones en recorridos, frecuencias y la eliminación de algunos ramales.

El Gobierno nacional oficializó una nueva modificación en los recorridos de la línea 28, que desde ahora extenderá uno de sus ramales hasta el Aeroparque Jorge Newbery.

La medida, aprobada mediante la Resolución 43/2026 de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, busca mejorar la conectividad entre la terminal aérea y distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La norma, publicada el lunes en el Boletín Oficial (BORA), también introduce cambios en los parámetros operativos de la línea, con actualizaciones en recorridos, frecuencias y la eliminación de algunos ramales.

¿Cómo cambia el recorrido de la línea 28?

La principal novedad es la prolongación del recorrido G (actual ramal H), que ahora incorporará al Aeroparque Jorge Newbery dentro de su trazado. De esta manera, el servicio conectará la terminal aérea con la Terminal de Ómnibus Puente La Noria, en el partido bonaerense de Lomas de Zamora.

La resolución también dispone:

La modificación del recorrido I (actual J).

(actual J). La supresión definitiva de los recorridos F y K .

. Cambios en las frecuencias de circulación del nuevo recorrido G.

Adecuaciones en los recorridos D, F y H para adaptarlos al nuevo esquema de tránsito implementado por la Ciudad de Buenos Aires en el marco del proyecto Distribuidor Parque de la Innovación.

La Secretaría de Transporte explicó que estas modificaciones responden tanto a la necesidad de mejorar la accesibilidad al Aeroparque como a la reorganización vial realizada en el entorno de la avenida Guillermo Udaondo.

En los fundamentos de la resolución, el área nacional recordó que el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) había solicitado analizar alternativas para reforzar la conexión terrestre.

Según el organismo, ampliar la oferta de transporte público hacia la terminal resultaba "altamente positivo para mejorar el acceso terrestre al aeropuerto, tanto para empleados como para todos los usuarios en general", al considerar que una mayor conectividad forma parte de las políticas de movilidad e integración territorial.

Además, durante el proceso administrativo también se incorporó un pedido del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) para sumar una parada sobre la colectora de la avenida General Paz, a la altura del Parque Tecnológico Miguelete, con el objetivo de mejorar la seguridad y el acceso al transporte para trabajadores y visitantes.

Recorrido de la línea 28

Servicios comunes básicos

Recorrido A: Estación Terminal de Ómnibus Retiro (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) - Terminal de Microómnibus Puente de la Noria (Partido de Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires), con frecuencias entre 7,5 y 10,4 minutos.

Recorrido B: Estación Terminal de Ómnibus Retiro (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) - Liniers (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), con frecuencias entre 15,5 y 24 minutos.

Recorrido C: Estación Terminal de Ómnibus Retiro (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) - Barrio José Hernández (Partido de La Matanza - Provincia de Buenos Aires), con frecuencias entre 13,5 y 17,5 minutos.

Recorrido D: Ciudad Universitaria (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) - Puente Ezequiel Demonty (ex Puente Alsina) (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), con frecuencias entre 10 y 14,5 minutos.

Recorrido E: Estación Rivadavia (Línea Mitre - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) - Puente Ezequiel Demonty (ex Puente Alsina) (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), con frecuencias entre 8 y 11 minutos.

Recorrido F: Puente Ezequiel Demonty (ex Puente Alsina) (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) - Barrio José Hernández (Partido de La Matanza - Provincia de Buenos Aires), con frecuencias entre 12 y 18 minutos.

Recorrido G: Estación Terminal de Ómnibus Retiro (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) - Terminal de Microómnibus Puente de la Noria (Partido de Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires), con frecuencias entre 8 y 12 minutos.

Recorrido H: Estación Rivadavia (Línea Mitre - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) - Terminal de Microómnibus Puente de la Noria (Partido de Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires), con frecuencias entre 29 y 48 minutos.

Servicios Expresos

Recorrido I: Ciudad Universitaria (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) - Terminal de Microómnibus Puente de la Noria (Partido de Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires), con frecuencias entre 8 y 11 minutos.

Recorrido J: Estación Terminal de Ómnibus Retiro (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) (por avenida Coronel Roca) - Liniers (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), con frecuencias entre 18,5 y 25,5 minutos.