Así se gritaron los goles del triunfo de Argentina ante Inglaterra

Así se gritó el gol de Argentina en las distintas señales.

La Selección Argentina derrotó por 2-1 a Inglaterra en las semifinales de la Copa Mundial de Fútbol 2026, avanzando así a una nueva final, tal y como ocurrió hace cuatro (Qatar) y doce (Brasil) años. Los europeos opusieron resistencia y hasta hicieron flaquear las esperanzas argentinas cuando Anthony Gordon puso a los 10 minutos del segundo tiempo el 1-0 parcial para ellos. Sin embargo, la garra argenta volvió a aparecer.

A falta de 5' para que acabe el tiempo regular, Enzo Fernández venció la valla de Pickford y puso el empate transitorio con un furibundo disparo al que no pudo llegar el uno del Everton. Seis más tarde, Lionel Messi le puso un centro precioso a Lautaro Martínez, para que el del Inter remate de cabeza y concrete la remontada.

Ambos goles se gritaron con alma y vida no solo dentro del estadio, sino a lo largo y ancho de nuestro país. Eso incluye, desde luego, a los relatores que llevaron adelante las respectivas transmisiones para los canales que poseían derechos.

De Closs a Giralt: los goles de Argentina en la voz de los relatores

Mariano Closs - ESPN (Disney+)

Pablo Giralt - Telefe

Gustavo Kuffner - TV Pública/DirecTV Sports

Hernán Feler - TyC Sports