La Selección Argentina de Lionel Messi está en la final de la Copa del Mundo 2026, después de una victoria histórica y agónica contra el rival de siempre, contra ese que gambeteó Diego Maradona en 1986. El equipo argentino dio vuelta el resultado nuevamente, con garra y corazón. Millones de argentinos festejan en las calles de todo el país, también como lo hicieron años atrás, tras un partido cargado de simbolismo. La Avenida 9 de Julio es, como es costumbre, el punto neurálgico de los encuentros para los abrazos y para el resonante "el que no salta es un inglés". Pero todo el país celebra por una nueva final y por la victoria contra el rival de siempre. "Por los pibes de Malvinas que jamás olvidaré", resuena en cada esquina.