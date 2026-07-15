Argentina le ganó a Inglaterra: comenzaron los festejos en el Obelisco

El Obelisco porteño comenzó a recibir a los miles de argentinos que llegaron para celebrar el histórico triunfo de la Selección Nacional ante Inglaterra, que depositó al equipo que lidera Lionel Messi en la final del Mundial de Fútbol 2026.



En las inmediaciones del Obelisco, comenzó a sonar el tradicional "el que no salta es un inglés", bombas de estruendo y cornetas. El cielo porteño recibe los juegos artificiales.



Miles de personas con banderas y camisetas de la Selección colorean de celeste y blanco la zona.