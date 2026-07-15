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La 9 de Julio desborda tras el triunfo de Argentina contra Inglaterra: "Lo necesitábamos por esas Islas que nos vuelven locos"

En VIVO - Actualizado hace 3 minutos

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Federico Pokorowski

Federico Pokorowski

Seguí el minuto a minuto en vivo de la histórica victoria de la Selección Argentina contra Inglaterra. El equipo de Lionel Messi volvió a dar vuelta un resultado y sepultó las aspiraciones de los ingleses.

La Selección Argentina de Lionel Messi está en la final de la Copa del Mundo 2026, después de una victoria histórica y agónica contra el rival de siempre, contra ese que gambeteó Diego Maradona en 1986. El equipo argentino dio vuelta el resultado nuevamente, con garra y corazón. Millones de argentinos festejan en las calles de todo el país, también como lo hicieron años atrás, tras un partido cargado de simbolismo. La Avenida 9 de Julio es, como es costumbre, el punto neurálgico de los encuentros para los abrazos y para el resonante "el que no salta es un inglés". Pero todo el país celebra por una nueva final y por la victoria contra el rival de siempre. "Por los pibes de Malvinas que jamás olvidaré", resuena en cada esquina. 

 

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Final del Mundo: precio de los vuelos a Nueva Jersey para alentar a la Selección

Cuánto cuestan los vuelos para volar a Nueva Jersey, donde se disputará la final por la Copa del Mundo.

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Federico Pokorowski

"Estamos agradecidos a Messi"

"Es una gran emoción. Vinimos de Neuquén para ver este partido", contó Paola, de 52 años, acompañada por su hija Giuliana de 13.

Paola consideró que "el mundo del fútbol no le está reconociendo a Messi lo que es" pero expresó que "estamos agradecidos" al 10 argentino.

"Fue un partido increíble, remontar los partidos en los últimos nueve minutos. Nunca visto en los mundiales", opinó "Guiliana, que afirmó que "el domingo van a jugar con más ganas que hoy".

Hace 8 minutos

Lionel Messi se convirtió en el mayor asistidor de la historia de los mundiales

El capitán de la Selección Argentina alcanzó las 12 asistencias en Copas del Mundo y se convirtió en el máximo asistidor de la historia de los Mundiales. Lo logró con los dos pases decisivos en la semifinal ante Inglaterra que le cedió a Enzo Fernández y a Lautaro Martínez.

Noticias Argentinas (NA)

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Hace 8 minutos

Cientos de hinchas salieron a las calles de Del Viso

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"El que no salta es un inglés": canta toda Argentina

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La reacción de los diarios españoles ante el triunfo de Argentina: "Finalissima"

Los medios españoles también se hicieron eco de la victoria Argentina sobre Inglaterra. El equipo europeo es el otro finalista del Mundial 2026

Argentina enfrentará a España el próximo domingo.

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Hace 22 minutos

Federico Pokorowski

"Siempre en las buenas y en las malas con Argentina", dice un peruano que siempre apoya

"Hay una hermandad con Perú, siempre apoyando. Tengo familia acá", dijo Miguel, que es peruano y vive en Argentina, acompañado de su mujer Lady.

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Axel Kicillof celebró la victoria de Argentina con la foto de la bandera de Malvinas: "A puro corazón"

El gobernador bonaerense Axel Kicillof celebró en las redes sociales la histórica victoria de la Selección Argentina contra Inglaterra, en un partido marcado por el reclamo soberano de las Islas Malvinas. "Vamos campeón, a pura garra y corazón", escribió junto a la foto de la bandera con inscripciones alusivas que los jugadores desplegaron después del encuentro. 

 

Hace 30 minutos

Federico Pokorowski

"Lo necesitábamos por esas islas que nos vuelven locos"

"Esto es un detalle. Esto es lo que necesitamos y más por esas putas islas que nos vuelven locos. Estamos y vamos a seguir, poniéndole el pecho para todo", expresó Rubén de 53 años, que viene de Formosa.

Hace 1 hora

La emocionante revelación de Lautaro Martínez: "Soñé que iba a hacer un gol"

El vaticinio de Lautaro Martínez tras su gol agónico para la clasificación de la Selección Argentina ante Inglaterra en el Mundial 2026: "Soñé". 

La emoción de Lautaro Martínez al hablar de su histórico gol en el triunfo de la Selección Argentina frente a Inglaterra: "Soñé".

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Hace 1 hora

Federico Pokorowski

"El que no salta es un inglés" suena fuerte en el Obelisco

Argentina le ganó a Inglaterra: comenzaron los festejos en el Obelisco

El Obelisco porteño comenzó a recibir a los miles de argentinos que llegaron para celebrar el histórico triunfo de la Selección Nacional ante Inglaterra, que depositó al equipo que lidera Lionel Messi en la final del Mundial de Fútbol 2026.
 

En las inmediaciones del Obelisco, comenzó a sonar el tradicional "el que no salta es un inglés", bombas de estruendo y cornetas. El cielo porteño recibe los juegos artificiales.
 

Miles de personas con banderas y camisetas de la Selección colorean de celeste y blanco la zona.

Hace 1 hora

La actriz de American Horror Story que enloqueció por Argentina, Messi y La Mona Jiménez

La actriz Naomi Grossman, quien hizo de Pepper en la serie American Horror Story, compartió su fanatismo por Argentina que se remonta al tiempo que vivió en Córdoba y conoció la música de "La Mona" Jiménez.

Una pasión que nació en Córdoba: Naomi Grossman alentando por la Selección Argentina.

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"Somos únicos": el orgullo de Scaloni tras la victoria histórica de la Selección

El técnico de la Selección Argentina envió un mensaje a todo el país después de la histórica victoria contra Inglaterra. "Este grupo no deja de sorprenderme", aseguró y agradeció a los hinchas por alentar cuando el partido estaba 1-0.

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Los memes contra Inglaterra por su miedo contra Argentina en el Mundial 2026

La Selección Argentina venció 2 a 1 a Inglaterra en el Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026, está en la final y estallaron los memes en las redes sociales por el flojísimo rendimiento de los ingleses.

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Así festejaron los clubes argentinos la victoria de Argentina contra Inglaterra

Clubes de Argentina y todo el mundo se hicieron eco de la heroica victoria Argentina frente a Inglaterra y lo reflejaron en sus redes sociales.

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Los puntajes de la histórica victoria de Argentina sobre Inglaterra en el Mundial 2026

Uno por uno: los puntajes de la Selección Argentina en la histórica victoria ante Inglaterra en el Mundial 2026. Cómo jugaron los futbolistas de la Selección Argentina en la histórica victoria ante Inglaterra.

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Así fueron los dos goles de Argentina ante Inglaterra

Con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, la Selección es finalista del mundo y juega contra España el domingo.

Tras sufrirlo desde comienzo del segundo tiempo, Argentina le ganó la semifinal 2-1 a Inglaterra. Con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, el primero a los 85' y el segundo en el descuento, la Selección es finalista del mundo y jugará contra España el domingo próximo en Nueva Jersey. 

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El gol histórico de Lautaro Martínez

La Selección Argentina venció a Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026 con un gol agónico de Lautaro Martínez, que había ingresado cuando el equipo de Lionel Scalonia perdía 1 a 0.

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Se burló de los caídos de Malvinas y la Selección le tapó la boca

El líder del Brexit en Reino Unido se burló de los argentinos caídos en la guerra de las Malvinas antes de que empiece la semifinal. La Selección hizo un partidazo y no solo lo dio vuelta sino que, en pleno festejo, mostraron una bandera de las islas.

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La historia de amor de Enzo Fernández y su novia, Valu Cervantes

La historia de amor de Enzo Fernández y Valu Cervantes comenzó mucho antes de la fama, los títulos y el éxito en Europa

El futbolista y la influencer se conocieron durante la adolescencia, cuando todavía estaban lejos de imaginar el impacto que tendría la carrera deportiva de Enzo

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La primera reacción de Messi tras el pase a la final del Mundial

El video de cómo tomó el capitán la victoria agónica frente a Inglaterra, para avanzar hacia su tercera definición en la Copa del Mundo. El rival será España.

Video: la reacción de Lionel Messi luego de Argentina vs. Inglaterra.

Lionel Messi reaccionó a pura emoción apenas consumada la victoria de la Selección Argentina por 2-1 contra Inglaterra, que le dio el pase a la final del Mundial 2026. Allí enfrentará a España, que bailó a Francia y la dejó en el camino en la otra semifinal. El encuentro será el domingo a las 16 horas de Argentina en Nueva Jersey, Estados Unidos.

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Así reaccionaron los diarios ingleses al triunfo de Argentina sobre Inglaterra

El equipo que lidera Lionel Messi se metió a la final del Mundial 2026 y se enfrentará a España el próximo domingo.

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