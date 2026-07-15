El golazo de Enzo Fernández en la Selección Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026

La Selección Argentina sufría ante Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026, pero Enzo Fernández apareció con toda su calidad para poner el 1 a 1 parcial con un tremendo golazo. El equipo de Lionel Scaloni fue a buscar con todo la igualdad y tuvo su recompensa merecida en Atlanta.

A los 85 minutos, luego de una salida de un córner que Lionel messi jugó en corto, Enzo, que ya había avisado instantes antes, recibió solo a pocos metros del área y, tras controlar, sacó un derechazo potente que se clavó en el palo derecho de Jordan Pickford, que hasta ese momento era la figura del partido.

Por qué Argentina juega con la camiseta azul vs. Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026: el significado histórico

El cambio de camiseta apuntaría a una cábala de la selección nacional, ya que las dos veces que Argentina logró eliminar a Inglaterra de la Copa del Mundo, en los mundiales de México 1986 y Francia 1998, la Albiceleste llevaba puesta una camiseta predominantemente azul. En cambio, las veces que usó la celeste y blanca, la selección perdió contra el equipo europeo, tanto en los torneos de Inglaterra 1966 como en Corea-Japón 2002.

El antecedente más recordado e icónico fue el del 22 de junio de 1986, en los cuartos de final, cuando el seleccionado dirigido por Carlos Salvador Bilardo derrotó 2-1 a Inglaterra con dos goles de Diego Maradona: los recordados la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo”.

Mientras que la otra victoria contra el rival europeo llegó en Francia del 98. Si bien Argentina e Inglaterra empataron 2-2, la definición del equipo de Daniel Passarella llegó en penales con una victoria 4-3. Aquella selección también llevaba puesta la casaca alternativa, con azul como el color principal y los detalles de la bandera argentina en los laterales.