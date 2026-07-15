El fuerte cruce entre Leandro Paredes y Jude Bellingham en Argentina vs. Inglaterra: "

Leandro Paredes y Jude Bellingham se cruzaron fuerte en los primeros minutos de Argentina vs. Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026: qué pasó.

Leandro Paredes y Jude Bellingham protagonizaron un fuerte cruce en los primeros minutos del partido entre la Selección Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. Después de una infracción sin pelota del volante albiceleste sobre el del Real Madrid en el arranque, ambos intercambiaron duras palabras tras una falta de Enzo Fernández sobre Elliot Anderson en mitad de cancha. En un duelo lleno de intensidad, ambos equipos igualan sin goles al entretiempo.

La formación de la Selección Argentina vs. Inglaterra en el Mundial 2026

De esta manera, la formación de la Selección Argentina vs. Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026 sería con Emiliano "Dibu" Martínez; Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

La formación de Inglaterra vs. Argentina

Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Marc Guéhi, Djed Spence; Declan Rice, Elliott Anderson; Morgan Rogers, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

Cuándo juega la Selección Argentina vs. Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026: hora, TV y cómo ver el partido online

La "Albiceleste" que dirige Lionel Scaloni se enfrentará al combinado inglés este miércoles 15 de julio desde las 16 horas de nuestro país en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos. El arbitraje estará a cargo del estadounidense Ismail Elfath. La televisación del encuentro del combinado nacional estará a cargo de DSports, Paramount+, TyC Sports, Disney+ Premium, TV Pública, Flow, TyC Sports Play y Telefe; mientras que el restante lo transmitirán DSports, Flow y Paramount+.

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