Ni en familia, ni solo: cuál es la mejor compañía para viajar según la ciencia

Las vacaciones suelen asociarse con descanso, desconexión y nuevas experiencias. Si bien muchas veces se planean en pareja o con amigos, la ciencia reveló que los beneficios de viajar son más altos cuando se hace entre amigos.

La evidencia científica muestra que las personas con relaciones sociales sólidas tienen un 50% más de probabilidades de vivir más tiempo que aquellas con vínculos más débiles. Además, una revisión publicada en 2024 en la revista World Psychiatry destaca que las conexiones sociales son uno de los factores más importantes para la salud física y emocional, con efectos comprobados sobre el bienestar y la longevidad.

Así, viajar en grupo aparece como una oportunidad para fortalecer vínculos, crear recuerdos y generar un efecto positivo que muchas veces se extiende mucho después del regreso a casa.

Cómo favorecen los viajes entre amigos al bienestar físico y emocional

Las responsabilidades laborales y familiares son de las principales causas de estrés y, con el tiempo, pueden afectar el bienestar físico y emocional. Sin embargo, para combatirlo, los viajes permiten tomar distancia de la rutina y disfrutar de un verdadero momento de desconexión. Cuando esa experiencia se comparte con amigos, también se generan más oportunidades para conversar, descubrir nuevos lugares, vivir actividades en común y construir recuerdos que suelen permanecer mucho después de que termina el viaje.

La calidad de las amistades y el tiempo compartido están asociados con mayores niveles de bienestar, satisfacción con la vida y vitalidad. Las personas que mantienen vínculos sociales sólidos suelen reportar menos estrés y una mejor percepción de su salud general. Esto se potencia en vacaciones: al compartir una excursión, descubrir un destino nuevo o simplemente reírse de una anécdota, se crean recuerdos colectivos que fortalecen el sentido de pertenencia y la conexión emocional.

Ni en familia, ni solo: cuál es la mejor compañía para viajar según la ciencia (Foto: Freepik)

Además, las relaciones sociales también funcionan como un "amortiguador" frente al estrés. Diversas investigaciones muestran que el apoyo social y la compañía de personas cercanas contribuyen a disminuir los niveles de cortisol, la hormona asociada al estrés, y favorecen una mayor sensación de calma y bienestar.

Por eso, compartir las vacaciones con amigos se convierte en una forma de desconexión aún más profunda. Las conversaciones, los momentos de ocio y la posibilidad de apoyarse mutuamente ayudan a bajar el ritmo y vivir la experiencia de una manera más relajada.

Sobre esto hacen hincapié desde MSC Cruceros, una propuesta atractiva para grupos de amigos que combinan gastronomía, entretenimiento, actividades recreativas y múltiples destinos en un mismo viaje. “Las experiencias compartidas tienen un enorme valor emocional. Viajar con amigos permite disfrutar del destino, pero también fortalecer vínculos y crear recuerdos que suelen perdurar mucho más allá del viaje”, señalan desde la empresa.