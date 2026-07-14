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Qué idioma se habla en Inglaterra y cantidad de hablantes que tiene

El inglés es uno de los idiomas más hablados en el mundo. Te contamos de dónde proviene y por qué se ha expandido tanto en la humanidad.

14 de julio, 2026 | 17.33

Con las semifinales del Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, las miradas no solo se posan en el planteo táctico de la selección de Argentina o en las destrezas físicas del rival en la cancha. Enfrentar a Inglaterra también despierta una profunda curiosidad por su cultura, sus costumbres y, fundamentalmente, por esa herramienta con la que se comunican sus futbolistas y cuerpo técnico dentro del campo de juego. El idioma inglés, a menudo visto como una lengua universal y homogénea, arrastra una riquísima y turbulenta historia de invasiones y fusiones que comenzó mucho antes de que el fútbol existiera como deporte.

Una lengua histórica: ¿de dónde viene el inglés?

El idioma oficial y predominante de Inglaterra es, naturalmente, el inglés. Sin embargo, su origen dista mucho de ser puramente británico. Se trata de una lengua germánica occidental que nació a partir del siglo V d. C., cuando tribus procedentes del norte de Europa. principalmente los anglos, los sajones y los jutos, invadieron las islas británicas y desplazaron a las poblaciones celtas nativas.

Con el correr de los siglos, este "inglés antiguo" absorbió grandes influencias del nórdico antiguo debido a las incursiones vikingas. El cambio definitivo llegó en 1066 con la conquista normanda: el francés se impuso como el idioma de la realeza y la corte, fusionándose lentamente con el habla popular. Esta mezcla entre raíces germánicas y un enorme vocabulario de origen latino y francés dio forma al inglés moderno que conocemos hoy.

Selección de fútbol de Inglaterra. (Crédito de foto: TyC Sports)

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Una expansión importante: el inglés en el mundo de hoy

Aquella lengua que comenzó en una remota isla europea experimentó una expansión colosal impulsada por el Imperio británico a través de la colonización de territorios y, más tarde, por la influencia económica y cultural de los Estados Unidos. Actualmente, el inglés se ha consolidado como la verdadera lingua franca global del comercio, la tecnología, la ciencia y el deporte.

Las estadísticas según el sitio sobre lenguajes del mundo, Ethnologue, el inglés demuestran su dominio mundial:

  • Hablantes totales: alrededor de 1.500 millones de personas en todo el mundo hablan inglés.

  • Hablantes nativos: cerca de 390 millones lo tienen como lengua materna.

  • Segunda lengua: más de 1.140 millones de personas lo dominan de forma bilingüe o como idioma extranjero.

Esta impresionante escala convierte al inglés en el idioma más hablado de la humanidad por encima del chino mandarín.

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