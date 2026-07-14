Recuperarán un histórico predio ferroviario para construir una nueva plaza.

La Ciudad de Buenos Aires recuperará un histórico predio ferroviario que permaneció cerrado al público durante décadas para transformarlo en una nueva plaza en el barrio de San Cristóbal. La obra sumará 11.470 metros cuadrados de superficie verde y beneficiará de manera directa a más de 20.000 vecinos.

El proyecto se desarrollará en el terreno ubicado entre las calles Matheu, Avenida Pavón, Alberti y Constitución, una zona que históricamente registra uno de los menores índices de espacios verdes por habitante de la Ciudad. La intervención es impulsada de manera conjunta por el Ministerio de Espacio Público porteño y Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), propietario del inmueble.

Mucho antes de convertirse en un terreno cerrado, funcionaba, desde 1904, la estación del Tranvía Metropolitano, conocida entonces como Estación Constitución. Durante las primeras décadas del siglo XX, por allí circulaban cuatro líneas de tranvía que conectaban distintos sectores de la Ciudad, permitiendo combinar recorridos entre Constitución, Plaza Alvear, Once, Plaza Colón y Retiro.

Construirán una nueva plaza en San Cristobal.

En 1909, el Tranvía Metropolitano fue absorbido por la compañía Anglo Argentina y, años más tarde, pasó a depender del Estado. Sin embargo, el servicio comenzó a desaparecer a principios de la década de 1950, cuando los tranvías fueron reemplazados por los trolebuses eléctricos.

La antigua estación continuó funcionando algunos años más como terminal de las líneas 311 y 312 hasta que, en 1966, el sistema de trolebuses también dejó de operar. Desde entonces, el predio tuvo distintos usos, entre ellos depósito de utilería para canales de televisión y espacio de almacenamiento de materiales ferroviarios. Actualmente todavía conserva antiguos galpones donde permanecen unidades de subte fuera de servicio y funcionan algunas oficinas administrativas de SBASE.

Cómo será la nueva plaza de San Cristóbal

Las obras tendrán una superficie total de 13.550 metros cuadrados, ya que además de la construcción de la plaza incluirá la renovación de las veredas que rodean toda la manzana para mejorar la circulación peatonal, la accesibilidad, la iluminación y la seguridad.

Uno de los aspectos centrales del proyecto será la conservación del antiguo edificio ferroviario ubicado sobre la calle Alberti. Su histórica fachada de ladrillo será restaurada e integrada al nuevo espacio público.

Por su parte, la plaza contará con patios de juegos con piso de caucho, una cancha deportiva, un espacio de calistenia con postas aeróbicas, un sector cultural semicubierto destinado a actividades artísticas y exposiciones, bancos, mesas y nuevo mobiliario urbano.