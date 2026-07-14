Kylian Mbappé le dio indicaciones a su arquero en el penal de España ante Francia, por una de la semifinales del Mundial 2026.

España se puso en ventaja ante Francia a través de un penal, por una de las semifinales del Mundial 2026, y Kylian Mbappé intentó ser protagonista hasta segundos antes de la ejecución. La estrella del seleccionado de Didier Deschamps buscó guiar a su arquero, pero no tuvo la suerte que buscaba.

A los 22 minutos, segundos antes de que Mikel Oyarzabal se hiciera cargo del penal tras una infracción a Lamine Yamal dentro del área, una cámara dentro de la cancha captó el momento exacto cuando Mbappé le hizo señas a Mike Maignan para que se tirara a su costado derecho.

Si bien el delantero del Real Madrid adivinó el lugar de la ejecución de Oyarzabal y Maignan siguió la orden, el remate del futbolista de la Real Sociedad fue ajustado contra el palo y fue imposible para que el portero pudiera desviar la pelota.

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El gol de Mikel Oyarzábal para el 1 a 0 de España ante Francia en el Mundial 2026

España pegó primero y se adelantó en el marcador en el partido ante Francia por las semifinales del Mundial 2026 gracias al gol de Mikel Oyarzábal a los 22 minutos del primer tiempo. El futbolista de la Real Sociedad convirtió desde un tiro penal, después de una gran avivada de Lamine Yamal, quien anticipó a Lucas Digné dentro del área y recibió la infracción del lateral izquierdo. Con este resultado, 'La Roja' se está metiendo en la final del certamen, instancia en la que espera por el ganador del duelo entre Argentina e Inglaterra.