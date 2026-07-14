Alerta Google Maps: qué significa si el punto azul de tu celular cambia de tamaño todo el tiempo

Fuente: Computer Hoy - 20Minutos.

Hay dos elementos en la pantalla de Google Maps que mucha gente no sabe leer bien. Uno es el propio punto azul que marca la posición actual. El otro es ese círculo azul claro que a veces lo rodea y que crece y encoge sin parar. Ambos aportan información valiosa sobre qué tan bien está funcionando el GPS del celular en ese instante.

Qué significa el punto azul y cuándo funciona bien

El punto azul sólido sin ningún círculo alrededor indica que Google Maps conoce tu ubicación con alta precisión. El sistema está cruzando datos de GPS, redes WiFi cercanas y antenas de telefonía para calcular dónde estás, y el resultado es suficientemente exacto como para no necesitar avisar de ninguna incertidumbre.

Qué significa cuando aparece el círculo pulsante

Cuando Google Maps no puede determinar la ubicación con exactitud suficiente, aparece un círculo de color azul claro alrededor del punto. La relación entre el tamaño del círculo y la precisión es inversa: cuanto más pequeño es el círculo, más segura está la app de dónde estás. Cuanto más grande, mayor es el margen de error potencial. Ese rango puede ir desde unos pocos metros hasta varias manzanas, dependiendo de cuánta interferencia haya en la señal.

Por qué ocurre: qué interfiere con el GPS

Las causas más comunes son los obstáculos físicos entre el celular y las antenas de telefonía. Estacionamientos cubiertos, centros comerciales, edificios altos y zonas con poca cobertura son los contextos donde más aparece este fenómeno. En interiores, el GPS puede perder la señal directa de los satélites y depender únicamente de redes WiFi y torres de telefonía, lo que reduce la precisión de forma considerable.

Qué pasa cuando el punto desaparece o se vuelve gris

Si el punto azul desaparece o cambia a color gris, Google Maps perdió por completo la ubicación actual. En ese caso, la app muestra la última posición conocida, no dónde estás realmente. Es una señal para no fiarse del mapa hasta que la señal se recupere.

Para volver a centrarte en tu posición real una vez que la señal se estabilice, hay un pequeño botón azul en la parte inferior izquierda de la pantalla de Maps: al tocarlo, el mapa se ajusta automáticamente a tu ubicación actual.