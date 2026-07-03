Alerta tránsito: cómo configurar Google Maps para que no te haga dar vueltas de más en la calle

Fuente: Metropolis.

Llegar tarde a una reunión con el celular en el soporte y Google Maps llevándote por un camino que parece no terminar nunca. No siempre es culpa del tráfico. Desde hace un tiempo, la app de Google puede elegir por defecto la ruta más eficiente en combustible en lugar de la más veloz, sin avisarlo de forma clara durante la navegación. La diferencia puede ser de pocos minutos o de bastante más, dependiendo del trayecto.

Por qué Google Maps elige rutas más largas

La lógica detrás del cambio tiene sentido: Google incorporó un criterio de eficiencia energética que considera el tipo de vehículo, la elevación del recorrido, el estado de la carretera y el tráfico, además del tiempo estimado. El resultado es que la app puede marcar con una hoja verde la ruta "eco" y colocar el trayecto más rápido como segunda opción, sin que el usuario lo note si confirma la navegación de forma rápida.

El sistema no está disponible en todas las regiones y el cálculo varía según si el auto configurado es de combustión, híbrido o eléctrico. La app tomó una decisión de prioridad antes de que vos la confirmes, y eso es lo que muchos usuarios no saben.

Cómo desactivarlo paso a paso

El cambio se hace desde el menú de configuración de la app, no desde la pantalla de navegación activa:

Abrir Google Maps. Tocar el ícono de perfil (esquina superior derecha) y entrar en Ajustes. Ir a Navegación. Buscar la opción Dar prioridad a rutas con ahorro de combustible y desactivarla.

Con ese ajuste desactivado, Google Maps vuelve a mostrar la ruta más rápida como primera opción por defecto. El cambio es permanente hasta que se revierta manualmente, así que no hace falta repetirlo en cada viaje.

Cuándo conviene dejarlo activado

No siempre es una mala opción. Si manejás seguido por autopistas, usás un auto eléctrico o simplemente el tiempo no es una variable crítica en tus trayectos habituales, la ruta eficiente puede representar un ahorro real en combustible o carga sin sacrificar demasiados minutos. El punto es que la app no debería decidir eso por vos sin que lo sepas.

Conocer el ajuste es suficiente para hacer una elección consciente según cada situación, en lugar de seguir el recorrido que el algoritmo consideró más conveniente.